logo

BTC/USD

62894.96

ETH/USD

3172.47

LTC/USD

83.46

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно количество уголовных дел по уклонистам: какая область в лидерах
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно количество уголовных дел по уклонистам: какая область в лидерах

Офис генерального прокурора сообщил количество уголовных дел по уклонению от мобилизации в Украине с начала полномасштабного вторжения.

сегодня, 17:07
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году правоохранители органы Украины открыли около 11,3 тыс. уголовных дел из-за нарушений военного учета или уклонения от призыва. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.

Стало известно количество уголовных дел по уклонистам: какая область в лидерах

Правоохранители открыли 11 тысяч дел по уклонистам. Фото из открытых источников

Согласно данным Офиса генерального прокурора, больше всего открыто дел по 336 статье Уголовного кодекса, которая касается уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. В 2023 году было 6745 производств по этой статье. Больше всего уголовных производств из-за уклонения от мобилизации зафиксировали в Закарпатской области – 660 дел, Николаевской – 637 и Днепропетровской – 635.

В 2022 году по 336 статье УК было открыто 2431 дело. Лидером вновь стала Закарпатская область – 363 уголовных производства из-за уклонения от призыва на военную службу. А за три месяца 2024 года правоохранители открыли 1526 дел по уклонению. Наибольшее количество в Днепропетровской области – 165.

Также уголовные дела открывали по другим статьям УК, в том числе 337 за уклонение от военного учета или специального собрания и 335 — уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава. Однако таких дел было заведено менее сотни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что офицер ВСУ указал на новую лазейку для уклонистов в законе о мобилизации в Украине, которой могут воспользоваться военнообязанные во время прохождения ВЛК.

Также "Комментарии" писали о том, как не стать уклонистом и не попасть в военкомат с полицией.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobilizaciya-v-ukrajini-pravoohoronci-vidkrili-ponad-11-tis-sprav-shchodo-uhilyantiv-50414158.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости