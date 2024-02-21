Стало известно, кого украинцы считают другом, а кого – врагом. Тенденции несколько изменились

Вместе с тем, как сообщает социологическая группа "Рейтинг", хотя украинцы и дальше считают Польшу дружественной страной, однако так уж стало думать меньше граждан. Если еще в июне 2023 года ее считали дружеской 94% респондентов, то теперь только 79%. Кроме того, более чем на половину снизилась доля тех, кто считал соседку абсолютно дружественной, с 79% до 33%.

Украинцы назвали своих друзей и врагов

Также украинцы стали меньше доверять Соединенным Штатам. Если в июне прошлого года 61% украинцев считали эту страну однозначно дружественной, то теперь так думают только 35% опрошенных.

А вот в отношении врагов Украины, то здесь без сюрпризов. 97% украинцев считают Россию абсолютно недружественной, 90% опрошенных считают, что недружественно также Беларусь и 75% называют недружественной страной Иран.

При этом украинцы считают, скорее, недружественными для страны Китай и Венгрию. Враждебным Китай называют 58% опрошенных, а Венгрию – 52%.

Вместе с тем украинцы считают, что нейтральными для Украины являются Израиль (44%) и Турция (51%).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что к началу февраля 2024 года почти 90% украинцев верят в победу Украины. В то же время 24% респондентов опроса Киевского международного института социологии считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% – в пользу России. По данным опроса, 89% респондентов в целом верят в победу Украины, в том числе из них 60%, безусловно, убеждены в этом. Для сравнения: в мае 2022 года 95% верили в победу и из них 80% были определенно убеждены в этом. В то же время почти половина украинцев (47%) считают, что ситуация не в пользу ни одной из сторон.