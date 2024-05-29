Стало известно, кого спецслужбы РФ хотят утилизировать на Сумском направлении

Согласно данным украинской разведки, численность российских войск вблизи границы с Украиной в Сумской области составляет от 12 до 15 тысяч человек. Это может свидетельствовать о возможном выполнении тактических задач, таких как операции в приграничной зоне по созданию напряженности, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Кадыровцы

Снегирев подчеркнул, что такой сценарий возможен, особенно учитывая предупреждение руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о возможной эскалации на Сумском направлении.

Эксперт подчеркнул, что Украина учла действия российских войск на Харьковском направлении и организовала эвакуацию из приграничных районов Сумской области во избежание жертв среди гражданского населения.

По данным аналитического отдела "Права справа", на Сумском направлении у российских спецслужб две основные задачи: эскалация напряжения в пограничной зоне и утилизация кадыровских подразделений. Четыре батальона кадыровцев "Ахмат" были передислоцированы на это направление, они подчинены непосредственно Рамзану Кадырову. До последнего времени российскими силами в этом регионе руководил генерал-полковник Лапин, с которым у Кадырова есть личный конфликт.

Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина за его действия и последствия украинского контрнаступления на Харьковско-Лиманском направлении. Снегирев считает, что передача кадыровских подразделений под командование Лапина не случайна.

По мнению эксперта, главной целью российских спецслужб будет ликвидация кадыровских отрядов с помощью украинских Сил обороны из-за создания новой зоны напряженности в Сумской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какой город в Сумской области хотят захватить оккупанты.



