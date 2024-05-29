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Стало известно, кого спецслужбы РФ хотят утилизировать на Сумском направлении

На Сумском направлении у врагов две задачи, подчеркнул в чате на «Главреде» военный эксперт Дмитрий Снегирев. Одна из них – это утилизация «кадыровцев» руками украинских Сил обороны

сегодня, 13:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Согласно данным украинской разведки, численность российских войск вблизи границы с Украиной в Сумской области составляет от 12 до 15 тысяч человек. Это может свидетельствовать о возможном выполнении тактических задач, таких как операции в приграничной зоне по созданию напряженности, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Стало известно, кого спецслужбы РФ хотят утилизировать на Сумском направлении

Кадыровцы

Снегирев подчеркнул, что такой сценарий возможен, особенно учитывая предупреждение руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о возможной эскалации на Сумском направлении.

Эксперт подчеркнул, что Украина учла действия российских войск на Харьковском направлении и организовала эвакуацию из приграничных районов Сумской области во избежание жертв среди гражданского населения.

По данным аналитического отдела "Права справа", на Сумском направлении у российских спецслужб две основные задачи: эскалация напряжения в пограничной зоне и утилизация кадыровских подразделений. Четыре батальона кадыровцев "Ахмат" были передислоцированы на это направление, они подчинены непосредственно Рамзану Кадырову. До последнего времени российскими силами в этом регионе руководил генерал-полковник Лапин, с которым у Кадырова есть личный конфликт.

Рамзан Кадыров неоднократно критиковал Лапина за его действия и последствия украинского контрнаступления на Харьковско-Лиманском направлении. Снегирев считает, что передача кадыровских подразделений под командование Лапина не случайна.

По мнению эксперта, главной целью российских спецслужб будет ликвидация кадыровских отрядов с помощью украинских Сил обороны из-за создания новой зоны напряженности в Сумской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какой город в Сумской области хотят захватить оккупанты.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/kreml-prinyal-reshenie-unichtozhit-kadyrovcev-ekspert-nazval-celi-rf-na-sumshchine-10568813.html?_gl=1*1hrgu00*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxNjk3NjQ0OC40ODkuMS4xNzE2OTc2OTY1LjYwLjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcx
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