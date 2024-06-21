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Стало известно, когда завершится война: оптимистический и пессимистический сценарий

Как сообщил в чате на Главреде бывший глава МИД Владимир Огрызко, война может завершиться через несколько месяцев, но при определенных условиях

сегодня, 15:29
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам бывшего министра иностранных дел Владимира Огрызко, учитывая имеющуюся поддержку Западом Украины, можно предположить, сколько времени еще будет длиться война в нашей стране.

Стало известно, когда завершится война: оптимистический и пессимистический сценарий

Война в Украине

Более того, как подчеркнул дипломат, есть оптимистичный и пессимистический прогноз. По его словам, оптимистичный сценарий предполагает, что война завершится через несколько месяцев.

"Если мы сейчас получим все то, что нам нужно, война может занять еще четыре-пять месяцев. Если помощь будет "на час по чайной ложке", война может длиться очень долго", — сказал Огрызко.

Впрочем, эксперт добавил, что, учитывая, что Украина получила возможность еще и совместно производить оружие с западными партнерами, и разрешения на то, чтобы бить по территории России, победа может быть еще ближе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает , что ни корейский, ни немецкий, ни любой другой сценарий для остановки войны в Украине не сработает. По его словам, просто нужно ставить Россию на место.

При этом в МИДе заявили, что между Украиной и РФ могут состояться переговоры по примеру "зернового соглашения", когда Украина и РФ не пересекаются за столом переговоров. Такие заявления, говорят эксперты, свидетельствуют о кардинальном изменении переговорной стратегии Украины, когда она раньше категорически отказывалась вести какие-либо переговоры с Россией и ее диктатором. Эксперты считают ошибкой вести переговоры с Россией, поскольку, по их словам, Кремль никогда не соблюдал договоренности и регулярно их нарушал. Именно поэтому, по их мнению, не нужно повторять те же ошибки.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/voyna-mozhet-dlitsya-eshche-4-5-mesyacev-no-nazvano-glavnoe-uslovie-dlya-pobedy-10574762.html
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