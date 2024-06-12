Стало известно, когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

Погода в украинских регионах завтра, 13 июня, прогнозируется преимущественно без осадков в большинстве регионов. Дожди с грозами уйдут из Киевской области вечером 12 июня, а из нашей страны — 13 июня.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Жара в Украине придет в ближайший понедельник, 17 июня. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .

Прогнозистка говорит, что завтра дожди с грозами будут идти в западных регионах, в Одесской и Николаевской областях. В ночь на 13 июня осадки придут в Черниговскую, Сумскую и восточные регионы. Во всех остальных областях в четверг осадков не прогнозируется.

Температура воздуха на западе и севере будет плюсовать и будет на уровне 18...23 градуса, в центральных регионах — 23...27, но в Винницкой области будет 20...23 градуса. В южных областях страны будет плюсовать – 27…30 градусов, однако в Одесской области – от 22 до 25 градусов. В восточных регионах в четверг будет показывать 26…30 градусов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что погода в Украине резко изменится . Погода в украинских регионах будет существенно меняться – начиная с 12 июня, удушье и высокая температура воздуха начнет отступать. В западных регионах столбик термометра будет показывать 17...22 градуса, а в северных будет на уровне 20...24 градуса.

В центральных областях температура будет сильно отличаться в каждой из них. Так, в Винницкой будет 22...24 градуса, в Черкасской 24...27, в Полтавской 26...29 градусов, в Кропивницком и районах — 25...28. На Днепропетровщине будет жара — столбик термометра будет показывать 30 градусов. Такую погоду прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Прогнозистка сообщила, что жаркие плюсы будут держаться в южных регионах страны – там будет 30…33 градуса. На восточных территориях тоже придержится жара – 30…34 градуса.





