Стало известно, когда украинцам объявят пункты Плана победы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский представил План победы западным партнерам, однако, украинцы не знают, какие пункты прописаны в Плане. "План победы" Украины раскроют для украинцев уже в ближайшее время. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона, сообщает портал "Комментарии".



Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Подоляка, основные акценты "уже понятны, а "математические детали" относительно пунктов этого плана будут известны только людям, которые принимают решения в странах-партнерах, ведь от них зависит реализация этого плана. Однако Владимир Зеленский все же представит этот план украинцам.

"О более широкой презентации для Украины – я думаю, что это вопрос дней. Потому что важно понимать, на каком этапе войны, что делаем. Президент Украины достаточно эффективно эту презентацию проведет. Акценты основные уже понятны, но он добавит деталей, которые будут четко. Говорить, что это за программа принуждения (России к переговорам, – ред.), почему она важна. Я думаю, президент такую ​​презентацию проведет в ближайшие дни", – сказал Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский представил партнерам план победы. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона рассказал, какой ответ ожидают на план победы от партнеров.

Украина хочет получить обратную связь относительно Плана победы как можно скорее в виде конкретных шагов. Андрей Ермак убежден, что не совсем реально, если бы Украина мгновенно получила какой-то ответ, потому что нам ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени.



