Военный Кирилл Сазонов откровенно рассказал о ситуации в Нью-Йорке, ведь по словам российских оккупантов, они взяли населенный пункт под контроль.

Нью-Йорк

По его словам, на самом деле, захватчики еще полностью не оккупировали город, но ситуация там, действительно, крайне тяжелая.

"В этом населенном пункте еще остаются наши позиции, и противник не взял город полностью. Идут бои. Из плохого — да, оккупанты продвигаются по городу и контролируют большую часть. Да, есть ощущение, что через пару дней или неделю мы из него уйдем. На оперативном уровне это не катастрофа. Больше напрягает конкретно северный фланг и Нелиповка. А Торецк они и так штурмуют с двух направлений и Нью-Йорк тут ни на что не повлияет", — говорит Сазонов.

По его словам, маленький аппендикс, который не оказывает влияния ни на вышеупомянутый Торецк, ни на Покровское направление.

"Так что не впадайте в депрессию, не кричите про зраду. Помолитесь за тех, кто держит позиции в этом маленьком населенном пункте. Они титаны. Помолитесь и за тех, кто из Нью-Йорка отступил. Они сделали все что могли и гораздо больше. Фронт не прорван и взятый квартал в маленьком городе не на ключевом направлении не трагедия", — заявил военный.

Он подчеркнул, что основные действия разворачиваются не тут. По его словам, ВСУ действительно контролируют ситуацию, даже когда отходят.

"Не открывают дорогу противнику, не бегут, обваливая фронт. Держатся, отступают и контролируют ситуацию. Это не пафос, это реальность. За которую мы платим достаточно дорого", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что военным на фронте не хватает мин, но Минобороны держит фуры с ним в посадках.



