Стало известно, когда примут решение о выходе из Нью-Йорка: что будет с фронтом

Военный Кирилл
Сазонов откровенно рассказал о ситуации в Нью-Йорке, ведь по словам российских
оккупантов, они взяли населенный пункт под контроль.
Нью-Йорк
По его словам, на
самом деле, захватчики еще полностью не оккупировали город, но ситуация там,
действительно, крайне тяжелая.
"В этом
населенном пункте еще остаются наши позиции, и противник не взял город
полностью. Идут бои. Из плохого — да, оккупанты продвигаются по городу и
контролируют большую часть. Да, есть ощущение, что через пару дней или неделю
мы из него уйдем. На оперативном уровне это не катастрофа. Больше напрягает
конкретно северный фланг и Нелиповка. А Торецк они и так штурмуют с двух
направлений и Нью-Йорк тут ни на что не повлияет", — говорит Сазонов.
По его словам, маленький
аппендикс, который не оказывает влияния ни на вышеупомянутый Торецк, ни на
Покровское направление.
"Так что не
впадайте в депрессию, не кричите про зраду. Помолитесь за тех, кто держит
позиции в этом маленьком населенном пункте. Они титаны. Помолитесь и за тех,
кто из Нью-Йорка отступил. Они сделали все что могли и гораздо больше. Фронт не
прорван и взятый квартал в маленьком городе не на ключевом направлении не
трагедия", — заявил военный.
Он подчеркнул,
что основные действия разворачиваются не тут. По его словам, ВСУ действительно
контролируют ситуацию, даже когда отходят.
"Не открывают
дорогу противнику, не бегут, обваливая фронт. Держатся, отступают и
контролируют ситуацию. Это не пафос, это реальность. За которую мы платим
достаточно дорого", — подытожил Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал о том, что военным на фронте не хватает мин, но Минобороны держит
фуры с ним в посадках.
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