Военный шокирован действиями Минобороны: какое решение там не принимают

Военный Мирослав Гай заявил о том, что он в шоке от действий Минобороны. По его словам, сейчас военные на фронте просят мины и выстрелы, потому что их критически не хватает.

Война в Украине

"Они есть. Их умоляют забрать поставщики, просто забрать и оплатить по контрактам. Целые фуры мин стоят и ждут разгрузки и отправки на фронт", – утверждает военный.

По его словам, он неоднократно слышал, в частности, на совещаниях и селекторах, что подразделения просят выстрелы и мины, а их выдают ничтожно.

А мины есть. В Украине тысячи. Их просто не забирают. Вместо этого заставляют фуры стоять в полях, потому что МО деньги отдало левым компаниям. Еще раз. Десятки тысяч мин уже в Украине. Их не принимают, потому что деньги отдали хз куда, а теперь эти мины не проплачивают и не забирают. Я шокирован", – заявил Гай.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Донецкой области сложилась критическая ситуация. Оккупационные войска получили указание выйти на админграницы области и для этого не жалеют ни сил, ни средств. В частности, известно, что захватчики близятся к Мирнограду. По информации нардепов, по состоянию на конец прошлой недели враг находился в 5 км от города. Именно поэтому население призвали срочно уехать из этого населенного пункта, пока еще есть такая возможность.

Также тяжелая ситуация сложилась и в Покровске, к которому враг тоже близится. Именно поэтому в ВР призывают местное население также срочно уехать. При этом военные эксперты считают, что в течение нескольких следующих недель будет решаться судьба как Мирнограда, так и Покровска.



