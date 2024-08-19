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Военный шокирован действиями Минобороны: какое решение там не принимают

Мины, которые ожидают защитники, есть, но Минобороны держит фуры с ними в полях и якобы блокирует их поставку на фронт

сегодня, 11:36
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Ткачик Олеся

Военный Мирослав Гай заявил о том, что он в шоке от действий Минобороны. По его словам, сейчас военные на фронте просят мины и выстрелы, потому что их критически не хватает.

Военный шокирован действиями Минобороны: какое решение там не принимают

Война в Украине

"Они есть. Их умоляют забрать поставщики, просто забрать и оплатить по контрактам. Целые фуры мин стоят и ждут разгрузки и отправки на фронт", – утверждает военный.

По его словам, он неоднократно слышал, в частности, на совещаниях и селекторах, что подразделения просят выстрелы и мины, а их выдают ничтожно.

А мины есть. В Украине тысячи. Их просто не забирают. Вместо этого заставляют фуры стоять в полях, потому что МО деньги отдало левым компаниям. Еще раз. Десятки тысяч мин уже в Украине. Их не принимают, потому что деньги отдали хз куда, а теперь эти мины не проплачивают и не забирают. Я шокирован", – заявил Гай.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Донецкой области сложилась критическая ситуация. Оккупационные войска получили указание выйти на админграницы области и для этого не жалеют ни сил, ни средств. В частности, известно, что захватчики близятся к Мирнограду. По информации нардепов, по состоянию на конец прошлой недели враг находился в 5 км от города. Именно поэтому население призвали срочно уехать из этого населенного пункта, пока еще есть такая возможность.

Также тяжелая ситуация сложилась и в Покровске, к которому враг тоже близится. Именно поэтому в ВР призывают местное население также срочно уехать. При этом военные эксперты считают, что в течение нескольких следующих недель будет решаться судьба как Мирнограда, так и Покровска.




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Источник: https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/pfbid02euGCjPotc4J1dpyi9TKUHAuYnmeCmqxhdb9GCWEH4zTZp1NM1MudfkgYPKAFwtu7l
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