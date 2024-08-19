Военный шокирован действиями Минобороны: какое решение там не принимают

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Ткачик Олеся
Военный Мирослав Гай заявил о том, что он в шоке от действий Минобороны. По его словам, сейчас военные на фронте просят мины и выстрелы, потому что их критически не хватает.
Война в Украине
По его словам, он неоднократно слышал, в частности, на совещаниях и селекторах, что подразделения просят выстрелы и мины, а их выдают ничтожно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Донецкой области сложилась критическая ситуация. Оккупационные войска получили указание выйти на админграницы области и для этого не жалеют ни сил, ни средств. В частности, известно, что захватчики близятся к Мирнограду. По информации нардепов, по состоянию на конец прошлой недели враг находился в 5 км от города. Именно поэтому население призвали срочно уехать из этого населенного пункта, пока еще есть такая возможность.
Также тяжелая ситуация сложилась и в Покровске, к которому враг тоже близится. Именно поэтому в ВР призывают местное население также срочно уехать. При этом военные эксперты считают, что в течение нескольких следующих недель будет решаться судьба как Мирнограда, так и Покровска.
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