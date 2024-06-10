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Стало известно, когда Кремль планирует создать округ «Новороссия»

В Кремле еще пока не приняли окончательного решения о создании нового округа «Новороссия», заявил Дмитрий Песков

сегодня, 15:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Кремле еще пока не приняли окончательное решение относительно создания так называемого округа "Новороссия", в который войдут все захваченные в Украине территории, заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Стало известно, когда Кремль планирует создать округ «Новороссия»

Оккупанты

По его словам, на этот счет было озвучено много разных идей, но пока никакого окончательного решение не принято.

В то же время, главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин заявил, что новый федеральный округ наверняка будет создан в России, но для этого потребуется время. По его словам, сначала нужно создать для этого "определенные условия".

"И, может быть, в другом составе, более широком",
— сказал Пушилин, добавив, пока следует сконцентрироваться на текущих задачах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее коллаборант, который называет себя "губернатором" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в РФ будет создан новый федеральный округ, в который войдут пять регионов — Запорожская область, "Луганская народная республика", Республика Крым, Херсонская область и "Донецкая народная республика". Как заявил предатель, новое территориальное образование может получить название "Новороссия".

При этом, как заявил политолог, военнослужащий Кирилл Сазонов, заявление Балицкого может свидетельствовать об одном – в РФ понимают, что они не смогут достичь целей своей так называемой "специально военной операции" и захватить полностью Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. То есть, подчеркнул эксперт, спикеры оккупантов потихонечку затыкаются на тему "полного освобождения территорий" по границам этих областей. Видимо, не уверены в Кремле, что смогут оккупировать всю Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Значит, сделают вид, что и не планировали, подчеркнул эксперт.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/10/23214259.shtml?updated
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