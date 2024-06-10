Стало известно, когда Кремль планирует создать округ «Новороссия»

В Кремле еще пока не приняли окончательное решение относительно создания так называемого округа "Новороссия", в который войдут все захваченные в Украине территории, заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Оккупанты

По его словам, на этот счет было озвучено много разных идей, но пока никакого окончательного решение не принято.

В то же время, главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин заявил, что новый федеральный округ наверняка будет создан в России, но для этого потребуется время. По его словам, сначала нужно создать для этого "определенные условия".

"И, может быть, в другом составе, более широком", — сказал Пушилин, добавив, пока следует сконцентрироваться на текущих задачах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее коллаборант, который называет себя "губернатором" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в РФ будет создан новый федеральный округ, в который войдут пять регионов — Запорожская область, "Луганская народная республика", Республика Крым, Херсонская область и "Донецкая народная республика". Как заявил предатель, новое территориальное образование может получить название "Новороссия".

При этом, как заявил политолог, военнослужащий Кирилл Сазонов, заявление Балицкого может свидетельствовать об одном – в РФ понимают, что они не смогут достичь целей своей так называемой "специально военной операции" и захватить полностью Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. То есть, подчеркнул эксперт, спикеры оккупантов потихонечку затыкаются на тему "полного освобождения территорий" по границам этих областей. Видимо, не уверены в Кремле, что смогут оккупировать всю Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Значит, сделают вид, что и не планировали, подчеркнул эксперт.



