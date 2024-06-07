РФ дает заднюю: от каких целей «СВО» отказались в Кремле

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Ткачик Олеся
Коллаборант Евгений Балицкий, который называет себя "губернатором" оккупированной части Запорожской области, заявил, что в террористической России появится новый федеральный округ из четырех "новых регионов" и Крыма.
Война в Украине
Как считает политолог, военнослужащий Кирилл Сазонов, это заявление Балицкого может свидетельствовать об одном – в РФ понимают, что они не смогут достичь целей своей так называемой "специально военной операции" и захватить полностью Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.
По его словам, именно заявление Балицкого дает понимание того, как в Кремле оценивают свои возможности. То есть, отметил эксперт, оккупанты планируют сконцентрироваться на удерживании захваченного, а не на продвижении до Днепра.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, видимо, в РФ решили сконцентрироваться лишь на полной оккупации Донецкой области.
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