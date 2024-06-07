РФ дает заднюю: от каких целей «СВО» отказались в Кремле

Коллаборант Евгений Балицкий, который называет себя "губернатором" оккупированной части Запорожской области, заявил, что в террористической России появится новый федеральный округ из четырех "новых регионов" и Крыма.

Война в Украине

"Новый федеральный округ, в который войдут четыре новых региона ("ДНР", "ЛНР", части Запорожской и Херсонской областей) и Крым, может получить название "Новороссия", - заявил Балицкий росСМИ.

Как считает политолог, военнослужащий Кирилл Сазонов, это заявление Балицкого может свидетельствовать об одном – в РФ понимают, что они не смогут достичь целей своей так называемой "специально военной операции" и захватить полностью Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Спикеры оккупантов потихонечку затыкаются на тему "полного освобождения территорий" по границам этих областей. Видимо, не уверены в Кремле, что смогут оккупировать всю Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Значит, сделают вид, что и не планировали. Гордо скажут, что планировали освободить "Новороссию" — и освободили. Цели "СВО" достигнуты, Питун — велик и славен. Победа, все могут расходиться домой с довольными мордочками и славить царя", - заявил Сазонов.

По его словам, именно заявление Балицкого дает понимание того, как в Кремле оценивают свои возможности. То есть, отметил эксперт, оккупанты планируют сконцентрироваться на удерживании захваченного, а не на продвижении до Днепра.

"Значит, ВСУ и украинцы сумели доступно пояснить оккупантам, что воевать дальше для них очень плохой вариант. Впрочем, и по сохранению оккупированной территории у нас тоже есть свое мнение", - подчеркнул Сазонов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, видимо, в РФ решили сконцентрироваться лишь на полной оккупации Донецкой области.



