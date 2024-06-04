Стало известно, каких целей «СВО» оккупанты будут в ближайшее время достигать в Украине

Основные усилия российских захватчиков будут сосредоточены на восточном фланге русско-украинского фронта, считает военный эксперт Владислав Селезнев.

Оккупанты

По его словам, ситуация на севере Харьковщины продолжает оставаться напряженной. Сейчас, говорит он, захватчики взяли оперативную паузу после того, как понесли серьезные потери во время первого этапа своей наступательной кампании на севере Харьковщины.

Как отметил Селезнев, сейчас российские оккупанты осуществляют передислокацию сил и средств, в том числе с территории Курской области на территорию Белгородской области. То есть, подчеркнул эксперт, оккупанты формируют ударную группировку, которая может в ближайшей перспективе двинуться через украинскую границу для усиления давления на Силы обороны, действующие в направлении на Липке или в районе Волчанска.

Кроме того, по убеждению военного эксперта, Харьковское направление, как и Запорожское для захватчиков, является лишь вспомогательным.

По убеждению Селезнева, основные усилия противника будут сосредоточены именно на восточном фланге российско-украинского фронта.

Как отметил эксперт, речь идет о трех ключевых направлениях. Это, по его словам, направление на Краматорск, Покровск и Курахово. Именно там, по убеждению эксперта, оккупанты будут пытаться максимально давить на украинских военных, чтобы реализовать ключевую политическую миссию кремлевского диктатора Владимира Путина, ради которой он начинал так называемую "СВО" в феврале 2022 года. Речь идет, подчеркивает Селезнева, о полной оккупации Донецкой области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что о чем-то подобном говорят и военные. По их словам, враг постарается в первую очередь захватить Донецкую область.



