Стало известно, когда и на сколько продлят военное положение

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Кравцев Сергей
В ближайшие дни народные избранники проголосуют за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram написал нардеп Ярослав Железняк.
Военное положение в Украине. Фото из открытых источников
По информации нардепа, скорее всего действие военного положения и мобилизации продлят еще на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.
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Стоит отметить, что это уже восьмое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабной войны. В последний раз их продлили в мае до 18 августа 2023 года.
Ярослав Железняк напомнил, что для продления военного положения и всеобщей мобилизации президент Украины должен подписать два указа, которые подают на утверждение в парламент. Затем оборонный комитет парламента должен поддержать эти указы. И уже завершающим этапом данной процедуры должно стать голосование в сессионном зале.
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