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Экс-нардепу сообщили о подозрении в госизмене

Экс-нардепу Евгению Мураеву сообщили о подозрении в госизмене

сегодня, 10:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывшему народному депутату Евгению Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене. Он через пророссийский телеканал "Наш" пытался распространять тезисы российской пропаганды в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Экс-нардепу сообщили о подозрении в госизмене

Евгений Мураев. Фото: из открытых источников

По информации следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для активного навязывания украинцам тезисов кремлевских нарративов. Таким образом, экс-нардеп целенаправленно использовал собственный телеканал для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ.


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Как отметили в СБУ, в первую очередь акцент делался на то, чтобы подавать недостоверные факты о ситуации внутри Украины, чтобы подорвать доверие украинцев к власти, международным институтам. Навязывалось мнение о том, что к Украине нет доверия со стороны западных партнеров из-за коррупции и прочих проблем, которые существуют в стране. Отмечается, что против канала "Наш" еще в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

В СБУ считают, что после экспертизы сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности экс-нардепа против государственной безопасности Украины.

В сообщении говорится, что за совершенное Мураев может провести за решеткой до 15 лет.

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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-v-derzhavnii-zradi-eksnardepu-muraievu
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