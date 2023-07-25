Экс-нардепу сообщили о подозрении в госизмене

Бывшему народному депутату Евгению Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене. Он через пророссийский телеканал "Наш" пытался распространять тезисы российской пропаганды в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Евгений Мураев. Фото: из открытых источников

По информации следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для активного навязывания украинцам тезисов кремлевских нарративов. Таким образом, экс-нардеп целенаправленно использовал собственный телеканал для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ.

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Как отметили в СБУ, в первую очередь акцент делался на то, чтобы подавать недостоверные факты о ситуации внутри Украины, чтобы подорвать доверие украинцев к власти, международным институтам. Навязывалось мнение о том, что к Украине нет доверия со стороны западных партнеров из-за коррупции и прочих проблем, которые существуют в стране. Отмечается, что против канала "Наш" еще в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

В СБУ считают, что после экспертизы сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности экс-нардепа против государственной безопасности Украины.

В сообщении говорится, что за совершенное Мураев может провести за решеткой до 15 лет.

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