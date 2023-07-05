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Стало известно, кем Россия заменит вагнеровцев на фронте

В европейской разведке указали две основные группы российских военных, которые заменят вагнеровцев в Украине.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Кремль готовит отправить больше чеченских военных и российских узников, чтобы закрыть дыры, после ухода ЧВК "Вагнер" из Украины утверждают представители европейской разведки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Стало известно, кем Россия заменит вагнеровцев на фронте

Вагнеровцы в Украине. Фото из открытых источников

Украинские силы начали контрнаступление и увеличивают давление на российскую армию, особенно в районе Бахмута, где действовали наемники из группы "Вагнера". Таким образом, российские подразделения могут быть перенапряженными. После ухода вагнеровцев, российские силы были вынуждены отправить большое количество войск в Бахмут, однако это привело к дефициту военных на других направлениях, особенно на юге Украины.


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Восстание лидера группы "Вагнера" Евгения Пригожина привело к одной из самых больших угроз для Путина за более двух десятков лет правления российского диктатора. После бунта Минобороны РФ объявило о частичной демилитаризации ЧВК "Вагнер", а руководитель ГУР Кирилл Буданов утверждает, что российские наемники не вернутся на поле боя в Украину, несмотря на то, что они были "самым боеспособным российским подразделением".

После конфликтов с Пригожиным Минобороны РФ взяло на себя вербовку осужденных. По данным европейской разведки количество бывших заключенных в армии РФ составляет около 15 тыс. и будет расти и дальше. Некоторые из них уже находятся на фронте в отрядах Шторм Z.

Пока непонятно, сколько чеченских бойцов может оказаться на фронте. Чеченский лидер Рамзан Кадыров указывал в мае, что 7 тыс. его военных находятся в Украине и более 2 тыс. проходят подготовку. Несмотря на это, чеченские боевики за почти полтора года войны не показали эффективности. Некоторые критики называют их "TikTok батальонами", потому что они более активны в соцсетях, чем на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал точные потери вагнеровцев в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что ждет вагнеровцев в будущем.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-04/russia-eyes-chechens-and-convicts-to-fill-gaps-left-by-wagner
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