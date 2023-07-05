Стало известно, кем Россия заменит вагнеровцев на фронте

Кремль готовит отправить больше чеченских военных и российских узников, чтобы закрыть дыры, после ухода ЧВК "Вагнер" из Украины утверждают представители европейской разведки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Вагнеровцы в Украине. Фото из открытых источников

Украинские силы начали контрнаступление и увеличивают давление на российскую армию, особенно в районе Бахмута, где действовали наемники из группы "Вагнера". Таким образом, российские подразделения могут быть перенапряженными. После ухода вагнеровцев, российские силы были вынуждены отправить большое количество войск в Бахмут, однако это привело к дефициту военных на других направлениях, особенно на юге Украины.

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Восстание лидера группы "Вагнера" Евгения Пригожина привело к одной из самых больших угроз для Путина за более двух десятков лет правления российского диктатора. После бунта Минобороны РФ объявило о частичной демилитаризации ЧВК "Вагнер", а руководитель ГУР Кирилл Буданов утверждает, что российские наемники не вернутся на поле боя в Украину, несмотря на то, что они были "самым боеспособным российским подразделением".

После конфликтов с Пригожиным Минобороны РФ взяло на себя вербовку осужденных. По данным европейской разведки количество бывших заключенных в армии РФ составляет около 15 тыс. и будет расти и дальше. Некоторые из них уже находятся на фронте в отрядах Шторм Z.

Пока непонятно, сколько чеченских бойцов может оказаться на фронте. Чеченский лидер Рамзан Кадыров указывал в мае, что 7 тыс. его военных находятся в Украине и более 2 тыс. проходят подготовку. Несмотря на это, чеченские боевики за почти полтора года войны не показали эффективности. Некоторые критики называют их "TikTok батальонами", потому что они более активны в соцсетях, чем на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал точные потери вагнеровцев в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что ждет вагнеровцев в будущем.