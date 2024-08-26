Стало известно, какой ответ готовит Украина на массированный удар РФ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Военный эксперт Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, поделился мнениями о возможном ответе Украины на массированную атаку россиян, состоявшуюся 26 августа. В частности, в эфире "Эспрессо" он отметил, что ответ Украины, вероятно, будет состоять в массированном ударе по военным объектам противника, которые используются для совершения террористических атак на Украину.
Ракетный удар
При этом он рассказал о том, какова должна быть реакция западных партнеров на атаки россиян. Он отметил, что Украина стремится решать вопрос самостоятельно, однако акцентировал внимание на важности заявления министра иностранных дел Украины. По его словам, партнеры должны предоставить Украине разрешение использовать дальнобойное оружие для прекращения террористических ударов со стороны России, а также рассмотреть возможность непосредственного участия в защите Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина готовит ответ на масштабный комбинированный удар России.
Новости