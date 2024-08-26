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Стало известно, какой ответ готовит Украина на массированный удар РФ

Украина может готовить возмездие России за массированный ракетный удар по Украине 26 августа

сегодня, 20:56
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Ткачик Олеся

Военный эксперт Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, поделился мнениями о возможном ответе Украины на массированную атаку россиян, состоявшуюся 26 августа. В частности, в эфире "Эспрессо" он отметил, что ответ Украины, вероятно, будет состоять в массированном ударе по военным объектам противника, которые используются для совершения террористических атак на Украину.

Стало известно, какой ответ готовит Украина на массированный удар РФ

Ракетный удар

В частности, для таких ударов могут быть использованы те же ракеты-дроны, которые были анонсированы 24 августа, и основным назначением которых, как объявлялось, является уменьшение военного потенциала, в частности, для терроризирования мирного населения. А это, в первую очередь, более двух десятков аэродромов, с которых взлетают средства терроризирования украинцев, это площадки, с которых запускают другие средства, они известны разведке", — сказал Рябых.

При этом он рассказал о том, какова должна быть реакция западных партнеров на атаки россиян. Он отметил, что Украина стремится решать вопрос самостоятельно, однако акцентировал внимание на важности заявления министра иностранных дел Украины. По его словам, партнеры должны предоставить Украине разрешение использовать дальнобойное оружие для прекращения террористических ударов со стороны России, а также рассмотреть возможность непосредственного участия в защите Украины.

"Ну и, конечно, также подключиться к обороне Украины, как, например, это было в случае Израиля и сбивать те же средства уже над территорией Украины для того, чтобы они не летели на ту же Польшу, как мы видели сегодня такой случай. еще раз", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина готовит ответ на масштабный комбинированный удар России.




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