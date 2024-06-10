Стало известно, какой город в Украине теперь называют городом смерти

Волчанск до полномасштабного вторжения российских войск в Украину был мирным городом, где протекала размеренная жизнь и проживало почти 17 тысяч человек. Теперь же все изменилось. Город находится примерно в 5 километрах от границы с Россией. Российские войска не прекращают наносить по нем удары. В итоге город практически превратился в одну большую руину. Украинские бойцы продолжают удерживают под своим контролем большую часть Волчанска, но ожесточенные бои не прекращаются. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Бои за Волчанск. Фото: из открытых источников

Авторы материала напоминают, что в первый день полномасштабного вторжения россияне захватили город, но через полгода отступили из-за наступления ВСУ. Однако 10 мая этого года войска РФ вернулись к замыслам по оккупации Волчанска, сейчас они захватили поликлинику и мясокомбинат.

"С тех пор началась жестокая битва. Российские войска контролируют север города и часть разрушенных западных районов, тогда как украинские войска удерживают центр. Борьба идет дом за домом. Сейчас Волчанск напоминает мини-Сталинград 21 века, это место смерти, стрельбы и ближнего боя", — пишет издание.

В то же время военные 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ рассказывают, что небо над Волчанском покрыто дронами: и украинскими, и российскими. По словам защитников, беспилотники – самая большая проблема этой войны и из-за них в городе даже невозможно вывести бронетехнику. Но с другой стороны, они эффективно помогают уничтожать врага.

В материале отметили, что сейчас Кремль не отказывается от захвата города. Оккупанты пытаются взять под свой контроль дорогу, которая соединяет Волчанск с Купянском, чтобы прорваться ближе к Харькову.

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