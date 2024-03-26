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Стало известно, какое транспортное средство для оккупантов стало «гробом на колесах»

Российские захватчики не добились успеха в использовании вездеходов на фронте, об этом сообщает аналитик Bild Юлиан Репке. По его словам, багги превратились для окупантов в «гробы на колесах»

сегодня, 15:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики в последнее время на фронте использовали китайские мотовездеходы, в частности Desertcross 1000-3. Их применяли вместо традиционных БТР или БМП.

Стало известно, какое транспортное средство для оккупантов стало «гробом на колесах»

Китайские багги

Расчет был на то, отмечает Юлиан Репке, что у Сил обороны нет снарядов, чтобы уничтожать эти вездеходы. При этом, оккупанты считали, что дронам-камикадзе будет трудно преследовать багги, поскольку они скорые и очень маневренные. То есть, отмечает аналитики, россияне надеялись использовать китайские вездеходы для получения преимущества на фронте.

Однако, как отметил Репке, не так произошло, как предполагалось. Ситуация с багги кардинально изменилась, ведь Силы обороны научились их уничтожать. В результате, подчеркнул аналитик, мотовездеходы стали для окупантов "гробами на колесах".

Дело в том, добавляет аналитик, что украинские дроны научились прицельно попадать в вездеходы окупантов, а поскольку они не защищены броней, то все находящиеся в багги солдаты сразу погибают.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты начали использовать квадроциклы на фронте с февраля. Как отмечали в Силах обороны, россияне решили, что таким образом они смогут быстро передвигаться и оперативно штурмовать позиции ВСУ.

Отмечалось, что ранее оккупанты использовали квадроциклы для того, чтобы заниматься эвакуацией раненых с поля боя, поскольку они быстрые и маневренные. Однако впоследствии придумали фишку и начали их использовать для организации штурмов на запорожском направлении.

Однако в Вооруженных силах отметили, что они научились поражать окупантов на квадроцихлах. Военные подчеркивали, что этот вид транспорта совершенно не защищен от попаданий.




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Источник: https://t.me/BILD_Russian/15480
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