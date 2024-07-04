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Стало известно, какие задачи будут выполнять F-16, как только прибудут в Украину

Первые американские истребители прибудут в Украину уже в июле

сегодня, 17:43
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украинские воздушные силы после получения первых американских истребителей F-16 могли бы теоретически запускать до дюжины самолетов одновременно. Однако, согласно аналитикам, на которых ссылается издание Kyiv Post, реалии военного времени и подготовка украинских пилотов заставят совершать боевые вылета в меньшем составе.

Стало известно, какие задачи будут выполнять F-16, как только прибудут в Украину

F-16

В публикации отмечается, что оптимальный размер группы F-16 обычно составляет от двух до четырех самолетов, действующих вместе с опытным пилотом, имеющим квалификацию для управления несколькими самолетами в качестве руководителя группы. Самолет настроен на оптимизацию боевых способностей без жесткого контроля со стороны незнающего персонала на земле, как в случае с МиГ-29 и Су-27.

При этом член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Вадим Ивченко сообщил, что первые F-16 прибудут в Украину в июле. По его мнению, их сначала задействуют для защиты от ракет противника, и они не будут действовать против целей в России.

В публикации особое внимание обращается на то, что F-16 нужны "чистые" взлетно-посадочные полосы, построенные по стандартам НАТО, которые лучше украинских аэродромов советского времени.

Журналисты отмечают, что у F-16 есть воздухозаборник двигателя, способный всасывать наземный мусор. Он был разработан для полетов с чистых аэродромов. Эти низко расположенные воздухозаборники также усложняют обнаружение самолетов на радарах на больших расстояниях. В МиГ-29, напротив, есть защитные наземные воздухозаборники, позволяющие работать на грязных поверхностях, но из-за этого у них большая радиолокационная зона.

Эксплуатация F-16 на аэродромах советского типа сравнивается с вождением суперкара Lamborghini или Ferrari на дороге, больше подходящей для Jeep Wrangler или Toyota Hi-Lux 4x4.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Западе считают плохой идеей избивать американскими истребителями по территории РФ.




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