На Западе назвали плохой идеей бить F-16 по территории РФ: в чем причина

Дания, член НАТО, предоставила Украине разрешение на использование переданных истребителей F-16 для поражения военных целей на территории России. Однако западные военные эксперты считают, что пока это не лучший вариант, пишет Business Insider.

F-16

В частности, Джордж Баррос, военный эксперт из американского Института изучения войны, заявил, что использование американских истребителей для ударов по России "не имеет большого военного смысла". По его словам, чем глубже в Россию проникают самолеты, тем опаснее это становится и растет вероятность потери высококачественного оборудования и подготовленных пилотов.

Баррос добавил, что в будущем, с появлением большего количества самолетов, такая возможность может пригодиться Украине, но пока это не приоритетно.

Марк Канциан, отставной полковник морской пехоты и эксперт по стратегии обороны в Центре стратегических и международных исследований, считает, что F-16 будут держаться в стороне от линии фронта, чтобы избежать зоны действия российской ПВО.

При этом Тим Робинсон, специалист по военной авиации Королевского авиационного общества Великобритании, отметил, что F-16 могут быть полезны для поражения целей в России, но такие удары рискованны. Он подозревает, что Украина, получив эти самолеты, будет стремиться минимизировать риски потерь.

В свою очередь Питер Лейтон, научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший офицер Королевских ВВС Австралии, согласился, что Украине придется быть осторожной со своими F-16, поскольку их количество ограничено, и Киев не может позволить себе понести значительные потери.

То есть, подчеркивает издание, эксперты сомневаются, что F-16 будут использоваться для боевых вылетов в Россию, ведь даже полеты над оккупированными территориями могут быть чрезмерно опасны. При этом Марк Канциан предположил, что могут быть "один или два глубоких рейда в Крым для символического и психологического эффекта".

Эксперты ожидают, что истребители будут использоваться в основном в оборонных целях, защищая города и инфраструктуру от российских беспилотников и ракет. Они не считают, что F-16 сами будут иметь решающее значение в войне, но они могут быть очень полезны для замены утраченных самолетов и сдерживания российской авиации, подчеркнуло издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказал, что в ВР сообщили, кто именно блокирует передачу Украине американских истребителей.



