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Стало известно, какие статьи РФ "шьет" Зеленскому: зачем объявили в розыск

В объявлении на сайте российского МВД статья, по которой "разыскивается" президент Украины, указана не была

сегодня, 08:45
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Кравцев Сергей
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Россия официально объявила в "розыск" президента Украины Владимира Зеленского. Эту новость 4 мая активно подхватили российские пропагандистские СМИ. Вот только тогда не было указано, по какой конкретно статье оккупанты ищут Зеленского. Как передает портал "Комментарии", позже российский пропагандистский телеграм-канал SHOT прояснил ситуацию. 

Стало известно, какие статьи РФ "шьет" Зеленскому: зачем объявили в розыск

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Оказывается, против Зеленского "силовыми структурами" незаконного вооруженного формирования "ДНР" ранее было возбуждено уголовное дело минимум по двум статьям – о "развязывании и ведении агрессивной войны" и о "применении запрещенных средств и методов ведения войны". 

Глава комитета российской Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с SHOT "уточнил" подробности уголовного дела в отношении Зеленского. 

"Там много статей – от распространения наркотиков до покушения на убийство", – сказал представитель путинского режима.

Стоит отметить, что дела о "ведении агрессивной войны" и "применении запрещенных средств и методов ведения войны" в отношении украинского руководства возбуждает страна, которая вторглась на территорию суверенного государства, разрушила десятки мирных населенных пунктов, совершила тысячи военных преступлений в отношении ее граждан и нарушает все возможные международные нормы, в том числе расстреливая безоружных военнопленных.

Отметим, 4 мая помимо Владимира Зеленского россияне объявили в розыск его предшественника – Петра Порошенко

Но Зеленский и Порошенко оказались далеко не первыми. В российском розыске еще ранее оказались и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. А также бывший и действующий главком ВСУ Валерий Залужный и Александр Сырский соответственно.




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