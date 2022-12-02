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Стало известно какие потери понес Черноморский флот России

Россия продолжает терять военную технику. По последним данным, Черноморский флот РФ потерял 15% от своего довоенного состава.

сегодня, 22:45
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Автор:

Slava Kot

В начале полномасштабного нападения России на территорию Украины Черноморский флот РФ состоял из 275 кораблей, из которых 58 были боевыми, но с учетом патрульных катеров это число составляет 74 боевых единиц. Открытые источники сообщают, что в России были затоплены или серьезно повреждены около 12 кораблей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Проект".

Стало известно какие потери понес Черноморский флот России

Черноморский флот России. Фото: из открытых источников

В апреле 2022 года затонул флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва". По официальной версии, на борту возник пожар, из-за которого разразились боеприпасы. По другой версии, в крейсер попали две украинские противокорабельные ракеты "Нептун".

Власти России не признавали потери, однако затем сообщили о смерти одного моряка, еще 27 человек считаются пропавшими. В ноябре российский суд признал, что еще 17 военных мертвыми.

Журналисты сообщают, если подытожить все данные, то Черноморский флот Российской Федерации потерял более 15% своего довоенного состава.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об американском разведчике, который последние 9 лет прожил в России. Чтобы не получить экстрадицию, он принял решение взять российский паспорт и стать гражданином РФ. По словам адвоката Эдварда Сноудена счастлив и благодарен Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о российской пропагандистке, заявившей, что все россияне будут виноваты, если проиграют войну против Украины, ведь тогда России придется платить репарации. Для Ольги Скабеевой это аргумент, чтобы еще сильнее давить на Украину и побуждать власть в стране к переговорам с Российской Федерацией.



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Источник: https://t.me/proektproekt/783
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