Стало известно, какие два условия по Украине Трамп выставит европейцам

Европейские чиновники опасаются, что им придется нести расходы на послевоенную безопасность и реконструкцию, поскольку их исключили из мирных переговоров между США и Россией по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, несколько высокопоставленных европейских чиновников сообщили Financial Times о своих ожиданиях относительно заявления президента США Дональда Трампа. Они считают, что он потребует от Европы финансировать восстановление Украины и размещать там войска для поддержания мира без участия США.

"Американцы не видят роли Европы в больших геополитических вопросах, связанных с войной. Это будет настоящим испытанием единства. Трамп рассматривает нас как деньги. И, откровенно говоря, мы не имеем четкого представления о том, как будет выглядеть наше место за столом переговоров в обмен на эти деньги", — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

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