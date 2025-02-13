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Стало известно, какие два условия по Украине Трамп выставит европейцам

FT пишет о том, что Трамп потребует от ЕС оплатить восстановление Украины и разместить миротворцев

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей

Европейские чиновники опасаются, что им придется нести расходы на послевоенную безопасность и реконструкцию, поскольку их исключили из мирных переговоров между США и Россией по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Стало известно, какие два условия по Украине Трамп выставит европейцам

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, несколько высокопоставленных европейских чиновников сообщили Financial Times о своих ожиданиях относительно заявления президента США Дональда Трампа. Они считают, что он потребует от Европы финансировать восстановление Украины и размещать там войска для поддержания мира без участия США.

"Американцы не видят роли Европы в больших геополитических вопросах, связанных с войной. Это будет настоящим испытанием единства. Трамп рассматривает нас как деньги. И, откровенно говоря, мы не имеем четкого представления о том, как будет выглядеть наше место за столом переговоров в обмен на эти деньги", — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп начинает указывать лидерам Европейского Союза, что они должны сделать для обеспечения мира в Украине. Однако его требования заставят блок действовать на пределе своих финансовых и ресурсных возможностей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Также издание "Комментарии" сообщало – Европа до сих пор не может прийти в себя после неожиданных действий и заявлений президента США Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico". 

Ранее "Комментарии" писали – после разговора Трампа и Путина все изменилось: The Times раскрыло детали.




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