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Кравцев Сергей
Европейские чиновники опасаются, что им придется нести расходы на послевоенную безопасность и реконструкцию, поскольку их исключили из мирных переговоров между США и Россией по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, несколько высокопоставленных европейских чиновников сообщили Financial Times о своих ожиданиях относительно заявления президента США Дональда Трампа. Они считают, что он потребует от Европы финансировать восстановление Украины и размещать там войска для поддержания мира без участия США.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп начинает указывать лидерам Европейского Союза, что они должны сделать для обеспечения мира в Украине. Однако его требования заставят блок действовать на пределе своих финансовых и ресурсных возможностей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".
Также издание "Комментарии" сообщало – Европа до сих пор не может прийти в себя после неожиданных действий и заявлений президента США Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico".
Ранее "Комментарии" писали – после разговора Трампа и Путина все изменилось: The Times раскрыло детали.
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