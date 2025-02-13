На Западе признали сдачу интересов Украины еще до начала переговоров: о чем говорят

Европа до сих пор не может прийти в себя после неожиданных действий и заявлений президента США Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico".

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Союзники Украины отреагировали с шоком и возмущением на заявление Трампа о том, что он говорил с Путиным и "немедленно начнет переговоры" с ним о прекращении войны в Украине", — написало издание.

Давний критик Трампа, сенатор США Адам Шифф назвал президента "великим дельцом, конечно – для Кремля".

Шифф написал в соцсети, что Трамп первым делом обратился к варгу США России и уже только потом к союзнику – Украине. А новый министр обороны исключил будущее Украины в НАТО и восстановление украинского суверенитета над ее собственными землями.

"Давайте не будем стесняться в выражениях о том, что это означает: сдача интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров", — написал в соцсети.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас опубликовала поздно вечером заявление от имени группы стран Веймарской республики (Франция, Польша, Германия, Испания, Италия и Великобритания), в ответ на заявления Трампа.

"Независимость и территориальная целостность Украины безусловны. Теперь нашим приоритетом должно быть укрепление Украины и предоставление надежных гарантий безопасности", — идет речь в общем заявлении.

Марко Михкельсон, председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента, предупредил: "Сегодняшний день может войти в историю как черный день для Европы", добавив, что европейским лидерам пора "взять свою судьбу в свои руки".

Экс-министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал стратегию Трампа в отношении Украины.

"Начинать переговоры из того, что одна сторона должна отказаться. Создавать впечатление, что вторжение окупается — не сильный ход. Режимы внимательно следят", — предупредил он.

Не остался в стороне и польский премьер Дональд Туск. Он призвал к "справедливому миру" и к тому, чтобы Украина и Европа сели за стол переговоров с США.

"Все, что нам нужно – это мир. СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР. Украина, Европа и США должны работать над этим вместе. ВМЕСТЕ", — заявил он.

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