На Западе признали сдачу интересов Украины еще до начала переговоров: о чем говорят

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Кравцев Сергей
Европа до сих пор не может прийти в себя после неожиданных действий и заявлений президента США Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico".
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Давний критик Трампа, сенатор США Адам Шифф назвал президента "великим дельцом, конечно – для Кремля".
Шифф написал в соцсети, что Трамп первым делом обратился к варгу США России и уже только потом к союзнику – Украине. А новый министр обороны исключил будущее Украины в НАТО и восстановление украинского суверенитета над ее собственными землями.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас опубликовала поздно вечером заявление от имени группы стран Веймарской республики (Франция, Польша, Германия, Испания, Италия и Великобритания), в ответ на заявления Трампа.
Марко Михкельсон, председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента, предупредил: "Сегодняшний день может войти в историю как черный день для Европы", добавив, что европейским лидерам пора "взять свою судьбу в свои руки".
Экс-министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал стратегию Трампа в отношении Украины.
Не остался в стороне и польский премьер Дональд Туск. Он призвал к "справедливому миру" и к тому, чтобы Украина и Европа сели за стол переговоров с США.
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