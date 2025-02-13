После разговора Трампа и Путина все изменилось: The Times раскрыло детали

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который длился в течение 90 минут, свидетельствует о том, что попытки изолировать РФ и превратить лидера Кремля в международного изгоя провалились. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Times.

Дональд Трамп и Владимир Путин

В материале говорится, что сторонники России приветствовали телефонный разговор Трампа с Путиным. В частности, ультраконсервативный олигарх Константин Малофеев, который близок к Кремлю, заявил, что встреча с глазу на глаз между лидерами России и США может "по-настоящему положить конец войне и начать новый мировой порядок".

"Никаких негативных коннотаций от Трампа, ничего о российской агрессии, никаких "страшных преступников", ничего такого. Все очень вежливо", — прокомментировал российский пропагандист Владимир Соловьев.

В то же время в The Times считают, что в Киеве этот звонок, скорее всего, усилит переживания о том, что Трамп может отстранить Украину во время мирных переговоров.

"Однако поднять трубку и поговорить с Путиным гораздо легче, чем прекратить крупнейшую войну в Европе с 1945 года. Существуют сомнения относительно способности американского лидера остановить боевые действия, не капитулируя полностью перед требованиями Москвы", — подчеркнули в издании.

Сейчас трудно представить, как после того, что сделали российские оккупанты в Украине, можно достичь завершения войны на условиях Путина, отмечают в материале.

"Диктатор требует, чтобы Украина признала российское правление в четырех областях на востоке и юге страны, а также в Крыму, который Кремль аннексировал в 2014 году. Он также хочет, чтобы Украина стала "нейтральной" страной и отказалась от любых амбиций по вступлению в НАТО", — напомнили в The Times.

В свою очередь Украина не должна складывать оружие, если Трамп скажет это сделать. В частности, в декабре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев сможет продолжать воевать "по крайней мере в течение первого полугодия и дальше", даже если американский лидер прекратит всю военную помощь США.

Также призыв Трампа как прорыв в отношениях Москвы и Вашингтона приветствовали и российские пропагандистские СМИ.

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