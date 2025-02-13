Согласился ли Путин на ряд компромиссов после разговора с Трампом: в США дали ответ

После разговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также заявлений Кремля американские аналитики Института изучения войны пришли к выводу, что "Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время будущих мирных переговоров". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете ISW.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что президент США Дональд Трамп 12 февраля провел двусторонние телефонные разговоры с правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заявил 12 февраля, что обсудил с Путиным войну в Украине, и что они договорились, что их администрации "немедленно" начнут переговоры.

В официальном сообщении Кремля об этом разговоре утверждается, что Путин подчеркнул необходимость "устранения первопричин" войны, и что Путин "согласился с Трампом", что "долгосрочного урегулирования можно достичь путем мирных переговоров".

В ISW обращают внимание, что российские официальные лица четко определили "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток в районах вблизи российской границы, что свидетельствует о том, что Кремль остается преданным идее навязывать свою волю и интересы безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе в этом требовании.

Аналитики отмечают, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прямо отвергли предложение Зеленского обменять оккупированную украинскую территорию на территорию, которую удерживают украинские войска в Курской области, во время будущих мирных переговоров.

Медведев заявил, что было бы "нонсенсом" обменять российскую и украинскую территории, а Песков заявил, что Россия "никогда не будет обсуждать" обмен своей территории.

"Заявления Медведева и Пескова еще больше подтверждают оценку ISW, что Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время будущих мирных переговоров и будет придерживаться только того мирного соглашения, которое удовлетворит все его максималистские требования по Украине", – говорится в отчете.

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