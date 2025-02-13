Вернется ли Украина к границам 2014 года: прогноз Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что маловероятно, что Украина вернется к своим границам 2014 года. Как передает портал "Комментарии", заявление главы Белого дома цитирует "The Washington Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Дональд Трамп, вероятно предположил, что Украине придется уступить территорию России, чтобы прекратить войну.

По словам американского лидера, вряд ли Украина сможет вернуть все захваченные Россией территории.

"Мне так кажется... я не высказываю об этом свое мнение, но я много об этом читал, и многие люди считают, что это маловероятно (возвращение всех оккупированных Россией территорий Украины – ред.)", – отметил президент США.

При этом Трамп неоднозначно заявил, что кое-что из потерянного вернется под контроль Киева.

"Думаю, кое-что из этого вернется. Да, часть этих территорий (оккупированных Россией – ред.) вернется", – высказался Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи.

"Я могу сказать с большой уверенностью, что Путин хочет, чтобы война закончилась", — заявил президент США.

Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.

"Меня это устраивает. Я не думаю, что это практически", – сказал он.

По его словам, США будут дальше помогать Украине, но Белый дом хочет, чтобы "эта помощь была под гарантии".



