Вернется ли Украина к границам 2014 года: прогноз Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что маловероятно, что Украина вернется к своим границам 2014 года. Как передает портал "Комментарии", заявление главы Белого дома цитирует "The Washington Post".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что Дональд Трамп, вероятно предположил, что Украине придется уступить территорию России, чтобы прекратить войну.
По словам американского лидера, вряд ли Украина сможет вернуть все захваченные Россией территории.
При этом Трамп неоднозначно заявил, что кое-что из потерянного вернется под контроль Киева.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
Дональд Трамп также сказал, что планирует часто общаться по телефону с Владимиром Путиным, после первой встречи в Саудовской Аравии могут быть следующие встречи.
Дональд Трамп также считает, что Украина должна отказаться от членства в НАТО.
По его словам, США будут дальше помогать Украине, но Белый дом хочет, чтобы "эта помощь была под гарантии".
Новости