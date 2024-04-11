Стало известно, как США, ЕС и Турция разжигают аппетиты РФ в отношении Украины

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Ткачик Олеся
Виктор Чумак обратил внимание на то, что Турция предложила Украине и России подписать "мирный договор", который "заморозит войну". В его пунктах говорится, что только в 2040 году Украина может провести референдум о курсе страны и контроле над оккупированными территориями. Также Киев должен отказаться от членства в НАТО.
Война в Украине
Однако спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что мирные соглашения не могут базироваться на тех, которые в 2022 году обсуждались в Стамбуле, потому что якобы сейчас другая геополитическая ситуация.
Сейчас, по его мнению, Россия заняла выжидательную позицию. На этом фоне Украина полностью провалила мобилизацию и деморализовала военных.
Также, по его словам, неоправданное и заказное давление на бизнес и общественных активистов, выражающих недовольство действиями власти со стороны правоохранительных органов, не просто не исчезло, а усилилось. Это тоже не добавляет ни оптимизма внутри страны, ни доверия со стороны иностранных партнеров.
При этом, как добавил Чумак, главный иностранный партнер – США, провалили полностью вопросы военной поддержки и оказались очень слабыми в вопросах противодействия российской пропаганде и лоббистскому давлению в части наших ударов по российским НПЗ.
К этому, по его словам, добавляется информация от журналиста Юлиана Репке о том, что сегодняшний удар РФ по Трипильской ТЭЦ может свидетельствовать о том, что у Украины закончились ракеты для Patriot, IRIS-T и других систем ПВО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Турция придумала новый "мирный план" для Украины и РФ.
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сегодня, 16:59
Стало відомо, як США, ЄС та Туреччина і Украіна розпалюють апетити РФ щодо України----можливо ще якість страни