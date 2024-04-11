Стало известно, как США, ЕС и Турция разжигают аппетиты РФ в отношении Украины

Виктор Чумак обратил внимание на то, что Турция предложила Украине и России подписать "мирный договор", который "заморозит войну". В его пунктах говорится, что только в 2040 году Украина может провести референдум о курсе страны и контроле над оккупированными территориями. Также Киев должен отказаться от членства в НАТО.

Война в Украине

Однако спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что мирные соглашения не могут базироваться на тех, которые в 2022 году обсуждались в Стамбуле, потому что якобы сейчас другая геополитическая ситуация.

"На мой взгляд, они и на соглашения Эрдогана сейчас не согласятся. Им нужна только капитуляция",

– отметил Чумак.

Сейчас, по его мнению, Россия заняла выжидательную позицию. На этом фоне Украина полностью провалила мобилизацию и деморализовала военных.

"Апофеозом популизма стало заигрывание с военными в вопросе демобилизации из-за выслуги определенного срока в армии. С объемом нашего ресурса и неопределенности сроков войны невозможность этого была ясна с самого начала. Сейчас это получило мощный деморализующий эффект"

, – отметил эксперт.

Также, по его словам, неоправданное и заказное давление на бизнес и общественных активистов, выражающих недовольство действиями власти со стороны правоохранительных органов, не просто не исчезло, а усилилось. Это тоже не добавляет ни оптимизма внутри страны, ни доверия со стороны иностранных партнеров.

При этом, как добавил Чумак, главный иностранный партнер – США, провалили полностью вопросы военной поддержки и оказались очень слабыми в вопросах противодействия российской пропаганде и лоббистскому давлению в части наших ударов по российским НПЗ.

"Правительства словаков и венгров ведут себя как пятая колонна Кремля в Европе и шансы пророссийских сил увеличить влияние на Европарламент после следующих выборов достаточно высоки. Даже те страны, которые могли бы нам дать оружие, которое меняет поле боя, а именно Шольц с Таурусами, подвисло на крючке страха возможного применения Россией ядерного оружия".

, – отметил Чумак.

К этому, по его словам, добавляется информация от журналиста Юлиана Репке о том, что сегодняшний удар РФ по Трипильской ТЭЦ может свидетельствовать о том, что у Украины закончились ракеты для Patriot, IRIS-T и других систем ПВО.

"Такая ситуация только разжигает аппетиты диктатора. Является ли она необратимой? – нет. Всё можно исправить. Не полностью, отчасти. Но для этого должны быть приняты сложные, для кого-то непопулярные, но необходимые политические решения. У нас, в Европе и в Америке"

, – подытожил Чумак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Турция придумала новый "мирный план" для Украины и РФ.



