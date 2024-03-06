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Стало известно, как Россия вынуждает граждан Индии идти на войну в Украине

Граждане Индии вовлечены на войну в Украине на стороне России. В РФ угрожают индийцам тюрьмой, если те отказываются воевать на войне в Украине.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Группа граждан Индии из семи мужчин записала видеообращение в российской военной форме, где заявила, что Россия вынуждает их к войне в Украине. В частности, индийцев заставили подписать документы угрожая 10 годами тюрьмы.

Стало известно, как Россия вынуждает граждан Индии идти на войну в Украине

Совместные военные учения России и Индии. Фото из открытых источников

В сеть попало видео, на котором семь индийцев записали видео, где рассказали, как попали в российскую армию. По их словам, они приехали в Россию в декабре 2023 года, чтобы встретить новый год. Далее туроператор предложил индийцам посетить Беларусь.

"Мы не знали, что нам нужна виза. Когда мы прибыли в Беларусь, туроператор попросил у нас деньги, а потом исчез", — передает слова индийцев NDTV.

Как оказалось, в Беларуси группу мужчин задержала полиция и передала их в Россию. В России индийцев "заставили подписать документы". По их словам, документы были составлены на русском языке, потому они понимали их содержание, однако оставили подписи под ними. Впоследствии гражданам Индии объяснили, что теперь они должны воевать на войне в Украине, в противном случае попадут в российскую колонию на 10 лет.

"Теперь нас заставляют воевать на войне против Украины", – говорят индийцы.

Российское издание Moscow Times приводит другую версию, как граждане Индии попали на войну в Украине. По их данным, они приехали в Россию "работать как вспомогательный персонал или помощники" для армии РФ, однако не считали, что могут попасть на фронт.

Отметим, что в феврале Индия заявила, что хочет вернуть около 20 своих граждан из России, которые могут быть вовлечены в войну в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия направила запрос в Россию из-за войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае в Индии, когда полиция поймала голубя, которого считала китайским шпионом и заключила его в тюрьму на восемь месяцев.



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Источник: https://twitter.com/umasudhir/status/1764569416636010739
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