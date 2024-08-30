Стало известно, как Россия получает информацию о чувствительных целях для ракетных ударов по Украине

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Ткачик Олеся
Генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности и эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун в эфире Freedom назвал три основных фактора, которые помогают России наносить болезненные удары по Украине. По его словам, это, в первую очередь, последствия Договора об открытом небе, доступ к технической документации объектов критической инфраструктуры, а также деятельность российской агентуры в Украине.
Ракетный удар
По словам Ягуна, России легко найти техническую документацию стационарных объектов, которые не меняли своего расположения за последние 30-40 лет.
Эксперт также отметил, что Россия использовала Договор об открытом небе для сбора разведывательной информации. Обе страны были участниками этого договора, позволяющего осуществлять наблюдательные полеты над территорией государств-участников, в частности для фотографирования военных объектов.
Кроме того, эксперт отметил активность российской агентуры в Украине, которая также способствует ударам по критической инфраструктуре. По его словам, речь идет о так называемых корректировщиках, которых Служба безопасности Украины задерживает ежедневно по нескольку человек. К сожалению, добавляет Ягун, такие люди существуют, и это нужно признать. Эксперт предположил, что они и дальше будут действовать, поскольку часть общества, к сожалению, верит, что таким образом приближает мир в своем понимании.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия 26 августа устроила массированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.
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