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Стало известно, как Россия получает информацию о чувствительных целях для ракетных ударов по Украине

Россия активно собирает информацию для того, чтобы наносить по Украине наиболее чувствительные удары во время ракетных атак

30 августа 2024, 22:42
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Ткачик Олеся

Генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности и эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун в эфире Freedom назвал три основных фактора, которые помогают России наносить болезненные удары по Украине. По его словам, это, в первую очередь, последствия Договора об открытом небе, доступ к технической документации объектов критической инфраструктуры, а также деятельность российской агентуры в Украине.

Стало известно, как Россия получает информацию о чувствительных целях для ракетных ударов по Украине

Ракетный удар

По словам Ягуна, России легко найти техническую документацию стационарных объектов, которые не меняли своего расположения за последние 30-40 лет.

"Получить эту информацию в Москве очень просто: достаточно поднять старые документы, которые в свое время согласовывались в разных министерствах Советского Союза", — пояснил он.

Эксперт также отметил, что Россия использовала Договор об открытом небе для сбора разведывательной информации. Обе страны были участниками этого договора, позволяющего осуществлять наблюдательные полеты над территорией государств-участников, в частности для фотографирования военных объектов.

Мы до последнего времени, еще войдя в войну с Россией, были участниками Открытого неба. "Открытое небо" — когда летают самолеты прямо над нашими головами и снимают все объекты, прежде всего военные, которые расположены на твоей территории. Соответственно, и у нас была такая информация, но возможности достать эти объекты сейчас у нас не столь широкие, как у России”, — говорит Ягун.

Кроме того, эксперт отметил активность российской агентуры в Украине, которая также способствует ударам по критической инфраструктуре. По его словам, речь идет о так называемых корректировщиках, которых Служба безопасности Украины задерживает ежедневно по нескольку человек. К сожалению, добавляет Ягун, такие люди существуют, и это нужно признать. Эксперт предположил, что они и дальше будут действовать, поскольку часть общества, к сожалению, верит, что таким образом приближает мир в своем понимании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия 26 августа устроила массированную ракетно-дроновую атаку по территории Украины.




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Источник: https://uatv.ua/uk/yak-rosiya-vidshukuye-tsili-dlya-udariv-v-ukrayini-vidpovid-eksperta-z-natsbezpeky/
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