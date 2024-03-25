Стало известно, как РФ будет создавать «санитарную зону» и как этому противодействовать

Российский диктатор Владимир Путин объявил, что в Украине необходимо создать "санитарную зону", чтобы обезопасить российские территории. Как отметил военный обозреватель Александр Коваленко, с помощью таких заявлений оккупанты попытаются оправдать какие-либо действия наступательного характера.

Обстрел Сумской области

Вместе с тем, как отметил военный эксперт Олег Жданов, в военной терминологии нет такого понятия, как "санитарная зона", ее создают во время роста различных заболеваний, на войне используют термин "буферная зона".

По его словам, обычно буферную зону могут создать, если для разведения противников используют миротворческий контингент. При этом так называемую буферную зону могут создавать за счет проигрывающей стороны.

Как добавил военный эксперт, все происходящее в Сумской области является ярким примером создания Россией так называемой буферной зоны. Эта зона создается страной-агрессором силовым путем за счет использования оружия. По его словам, РФ на этом направлении имеет огневое преимущество и потому заставляет Силы обороны отступать, таким образом, агрессор создает для себя безопасную зону.

По мнению Жданова, Вооруженные силы могут помешать оккупантам создавать буферные зоны, но для этого им нужны авиация, дальнобойная артиллерия, а также существенное преимущество в огневых средствах.

То есть, подчеркнул эксперт, оккупанты будут создавать свою "санитарную зону" с помощью огневого контроля и Сумщина в этом является ярким примером таких действий. То есть россияне сейчас просто пытаются просто "выжечь" эту территорию, и каждый украинский солдат, который туда заходит, может стать потенциальной целью врага.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты начали создавать на Сумщине так называемую "санитарную зону".