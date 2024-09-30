Стало известно, как РФ будет побеждать Украину в 2025 году: Генштаб должен готовится прямо сейчас

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Ткачик Олеся
Россия готовит "нашествие мяса", поэтому Украине нужно к этому готовиться, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Война в Украине
Он напомнил, что с начала полномасштабной войны России против Украины армия страны-агрессора увеличивалась в августе 2022 (на 130 тыс. человек) и в декабре 2023 года (на 170 тыс.). Теперь же кремлевский диктатор Владимир Путин "дорастил" ее до 1,5 миллиона – на 180 тысяч. И эта тенденция сохранится, поскольку Россия в будущем будет воевать против Украины исключительно людским ресурсом.
По его словам, в настоящее время средний показатель потерь оккупационной армии в месяц составляет 35 тысяч человек. При этом в течение месяца в России мобилизуют от 35 до 40 тысяч человек. Таким образом, ежемесячные потери российских войск в Украине компенсируются в ноль и иногда даже немного в плюс только за счет исправной работы мобилизационной системы, подчеркнул эксперт.
Он прогнозирует, что в 2025 году Силы обороны Украины столкнутся с проблемой количественного превосходства противника в живой силе. И это будет для них главным вызовом года, к которому уже следует адаптироваться и готовиться.
Коваленко говорит, что против большого количества живой силы врага наиболее действенными являются средства поражения по площади, а не точечные.
При этом эксперт считает, что Украине на время лучше выйти из Оттавской конвенции по отказу от использования противопехотных мин, РФ от них не отказалась, как, впрочем, и США.
По его словам, если сейчас соотношение потерь 1 к 4 и иногда даже 1 к 7, то в 2025 мы для перспективы победы и даже контрнаступления должны будем выходить на уровень соотношения потерь 1 к 10, 1 к 15 и 1 к 20 и даже более.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что под угрозой оккупации сейчас находятся как минимум 9 городов.
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