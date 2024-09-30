Стало известно, как РФ будет побеждать Украину в 2025 году: Генштаб должен готовится прямо сейчас

Россия готовит "нашествие мяса", поэтому Украине нужно к этому готовиться, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Война в Украине

Он напомнил, что с начала полномасштабной войны России против Украины армия страны-агрессора увеличивалась в августе 2022 (на 130 тыс. человек) и в декабре 2023 года (на 170 тыс.). Теперь же кремлевский диктатор Владимир Путин "дорастил" ее до 1,5 миллиона – на 180 тысяч. И эта тенденция сохранится, поскольку Россия в будущем будет воевать против Украины исключительно людским ресурсом.

"Передышки не будет", — отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время средний показатель потерь оккупационной армии в месяц составляет 35 тысяч человек. При этом в течение месяца в России мобилизуют от 35 до 40 тысяч человек. Таким образом, ежемесячные потери российских войск в Украине компенсируются в ноль и иногда даже немного в плюс только за счет исправной работы мобилизационной системы, подчеркнул эксперт.

"Благодаря этому российские оккупационные войска будут наступать от месяца к месяцу до тех пор, пока количество потерь не станет превышать потенциал их компенсации в ноль. Например, при ежемесячных потерях уже в 50 тысяч мобилизационный потенциал в 35-40 тыс. не сможет себя оправдать – даже с учетом возвращения легкораненых в течение месяца в строй", — отметил эксперт.

Он прогнозирует, что в 2025 году Силы обороны Украины столкнутся с проблемой количественного превосходства противника в живой силе. И это будет для них главным вызовом года, к которому уже следует адаптироваться и готовиться.

Коваленко говорит, что против большого количества живой силы врага наиболее действенными являются средства поражения по площади, а не точечные.

"Боеприпасы 155-мм активно применялись Силами обороны Украины в 2023 году и подтвердили свою эффективность, но в 2025-ом именно они могут сыграть решающую роль в новом этапе войны. И не только они, а в целом в большинстве своем средства поражения по площади. Даже fpv-дроны", — говорит эксперт.

При этом эксперт считает, что Украине на время лучше выйти из Оттавской конвенции по отказу от использования противопехотных мин, РФ от них не отказалась, как, впрочем, и США.

"У Генерального штаба ВСУ не так много времени, чтобы адаптироваться к новому этапу российской агрессии, где главной особенностью будет применение просто огромного, даже гипертрофированно огромного и временно не иссякающего людского ресурса. В войне людских ресурсов мы победить Россию не сможем. Наша победа будет заключаться в том, чтобы увеличить соотношение потерь не в разы, а на порядок и более", — заявил Коваленко.

По его словам, если сейчас соотношение потерь 1 к 4 и иногда даже 1 к 7, то в 2025 мы для перспективы победы и даже контрнаступления должны будем выходить на уровень соотношения потерь 1 к 10, 1 к 15 и 1 к 20 и даже более.

"Звучит невероятно, но при правильном, выверенном, профессиональном подходе – реализуемо. В противном случае 2025-й год будет аналогичным нынешнему – годом обороны с поступательной потерей территорий и без формирования условий для контрнаступления", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что под угрозой оккупации сейчас находятся как минимум 9 городов.



