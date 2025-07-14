Стало известно, как ответит Путин на важное заявление Трампа по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп снова всех заинтриговал, анонсировав, что 14 июля сделает "большое заявление" по поводу России. Но, похоже в Кремле уже решили, как будут реагировать на заявления и действия США, а именно – Путин мечтает о новом большом наступлении российской армии, чтобы прорвать фронт в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид BILD.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"На этом фоне Россия, вероятно, готовится к новой крупной атаке. По сообщениям источников, связанных с российской армией, Кремль рассматривает план наступления в Украине во второй половине лета", — говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Вашингтон уже ясно дал понять, что, если президент США Дональд Трамп будет принимать участие в мирных переговорах по завершению войны, Киеву, с большой вероятностью, придется отказаться от части своих законных территорий. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Лиза Хезелдайн.

"В настоящее время Россия стремительно продвигается через Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, и Белый дом ясно дал понять, что любое мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю", — говорится в публикации.

При этом Хезелдайн уточняет, европейские лидеры сильно обеспокоены тем, что Трамп может все решить без согласие Украины и потом просто навязать условия соглашения, с которыми Зеленский и компания будут вынуждены согласиться.

Также издание "Комментарии" сообщало – недавние заявления президента США Дональда Трампа в отношении России подчеркнули, что его разочарование российским диктатором Владимиром Путиным и его нежеланием идти на уступки в переговорах о прекращении войны достигло переломного момента. Об этом пишет издание "Financial Times".



