Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп снова всех заинтриговал, анонсировав, что 14 июля сделает "большое заявление" по поводу России. Но, похоже в Кремле уже решили, как будут реагировать на заявления и действия США, а именно – Путин мечтает о новом большом наступлении российской армии, чтобы прорвать фронт в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид BILD.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Вашингтон уже ясно дал понять, что, если президент США Дональд Трамп будет принимать участие в мирных переговорах по завершению войны, Киеву, с большой вероятностью, придется отказаться от части своих законных территорий. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Лиза Хезелдайн.
При этом Хезелдайн уточняет, европейские лидеры сильно обеспокоены тем, что Трамп может все решить без согласие Украины и потом просто навязать условия соглашения, с которыми Зеленский и компания будут вынуждены согласиться.
Также издание "Комментарии" сообщало – недавние заявления президента США Дональда Трампа в отношении России подчеркнули, что его разочарование российским диктатором Владимиром Путиным и его нежеланием идти на уступки в переговорах о прекращении войны достигло переломного момента. Об этом пишет издание "Financial Times".