Трамп сделал предупредительный выстрел в адрес России и Путина: о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Недавние заявления президента США Дональда Трампа в отношении России подчеркнули, что его разочарование российским диктатором Владимиром Путиным и его нежеланием идти на уступки в переговорах о прекращении войны достигло переломного момента. Об этом пишет издание "Financial Times".
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, гнев Трампа свидетельствует о значительном изменении тона Белого дома, однако это все еще не означает, что он склоняется к проукраинской позиции.
Однако, хотя громкие заявления Трампа в адрес Путина ослабляют опасения, что Белый дом полностью откажется от Украины, они могут не означать глубокого сдвига в пользу Киева, отмечают эксперты.
В Европе также отмечают, что, хотя риторика Трампа вселила в Европу некоторые надежды на потенциальное изменение его отношения, пока нет реальных доказательств того, что Белый дом занимает более проукраинскую позицию.
Западные союзники Украины по-прежнему считают, что Дональд Трамп склонен рассматривать Путина как своего главного партнера по переговорам в любом урегулировании.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.