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Трамп сделал предупредительный выстрел в адрес России и Путина: о чем идет речь

FT пишет о том, что западные союзники Украины по-прежнему полагают, что Трамп склонен рассматривать Путина как своего главного партнера по переговорам в любом урегулировании

12 июля 2025, 12:20
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Кравцев Сергей

Недавние заявления президента США Дональда Трампа в отношении России подчеркнули, что его разочарование российским диктатором Владимиром Путиным и его нежеланием идти на уступки в переговорах о прекращении войны достигло переломного момента. Об этом пишет издание "Financial Times".

Трамп сделал предупредительный выстрел в адрес России и Путина: о чем идет речь

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, гнев Трампа свидетельствует о значительном изменении тона Белого дома, однако это все еще не означает, что он склоняется к проукраинской позиции. 

"Мы ближе, чем когда-либо, к принятию новых финансовых мер или оказанию нового давления на Путина за всю историю этой администрации", — сказала управляющий директор Германского фонда Маршалла в США Кристин Берзина.

Однако, хотя громкие заявления Трампа в адрес Путина ослабляют опасения, что Белый дом полностью откажется от Украины, они могут не означать глубокого сдвига в пользу Киева, отмечают эксперты.

"Это предупредительный выстрел в адрес России и Путина. Но это не означает, что США внезапно станут большим союзником и сторонником Украины или будут играть более значительную роль, чем раньше", — сказал Макс Бергманн из Центра стратегических и международных исследований.

В Европе также отмечают, что, хотя риторика Трампа вселила в Европу некоторые надежды на потенциальное изменение его отношения, пока нет реальных доказательств того, что Белый дом занимает более проукраинскую позицию.

Западные союзники Украины по-прежнему считают, что Дональд Трамп склонен рассматривать Путина как своего главного партнера по переговорам в любом урегулировании.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне разговоров западных лидеров о переговорах и прекращении огня в Украине российский диктатор Путин считает, что его превосходство на поле боя растёт. При этом проигрыш в этой войне для него немыслим, поскольку он построил экономику своей страны и свою легитимность вокруг неё. В то же время для украинцев поражение означало бы просто конец Украины, как независимой страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет редактор Le Monde Сильви Кауфман в статье для Financial Times.




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Источник: https://www.ft.com/content/8260e3c4-c0b2-43d4-888f-e008951c7e34
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