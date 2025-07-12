Украине придется отдать часть территорий: на Западе озвучили тревожный сценарий

Официальный Вашингтон уже ясно дал понять, что, если президент США Дональд Трамп будет принимать участие в мирных переговорах по завершению войны, Киеву, с большой вероятностью, придется отказаться от части своих законных территорий. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Лиза Хезелдайн.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В настоящее время Россия стремительно продвигается через Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, и Белый дом ясно дал понять, что любое мирное соглашение, достигнутое при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать передачу этих территорий Кремлю", — говорится в публикации.

При этом Хезелдайн уточняет, европейские лидеры сильно обеспокоены тем, что Трамп может все решить без согласие Украины и потом просто навязать условия соглашения, с которыми Зеленский и компания будут вынуждены согласиться.

В то же время, несмотря на все заверения западных союзников в поддержке Киева "столько, сколько потребуется" им так и не удалось придумать альтернативный, хоть сколько-нибудь приличный план ослабления переговорной позиции Путина, анализирует автор публикации.

Как говорится в материале, если ситуация изменится в пользу Киева, тогда и условия будущего соглашения будет диктоваться иначе. В частности, Трамп пообещал предоставить Украине новую военную помощь впервые с момента своего возвращения в Белый дом, а также намекнул на "важное заявление" по России, хотя пока неясно, какое именно, хорошее или плохое.

"Но даже, если Трамп наконец введёт новые, жёсткие санкции и вместе с Европой начнёт поставлять весь спектр оружия, о котором Украина постоянно просит, нужно задаться вопросом: не будет ли этого слишком мало и слишком ли поздно?", — подчеркивает обозреватель The Telegraph.

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