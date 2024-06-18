Стало известно, где ВСУ пошли в контрнаступление и улучшили тактическое положение

Российское наступление на Сумщину сорвалось из-за необходимости перекидывания сил на Харьковское направление, где планы врага потерпели крах, об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий.

Война в Украине

По его словам, в Харьковском направлении украинские Силы обороны перешли в наступление. Теперь, говорит эксперт, российское наступление не просто остановилось, сейчас у окупантов возникла сверхзадача – как удержать полосу в 5 километров, которую они заняли вдоль границы в первые дни. Теперь они буквально зарываются там, отметил эксперт.

Он пояснил, что, по данным украинской разведки, наступление на Сумы планировалось сразу после Харьковского. Однако этот план сорвался из-за опрокидывания российских сил на Харьковщину. Дикий рассказал, что на Харьковском направлении наступают преимущественно только закончившие учебу новобранцы с неопытными командирами. Дикий добавил, что качество русской армии существенно снижается.

Кроме того, Дикий подчеркнул, что инцидент с оккупацией Рыжевки на Сумщине показателен, поскольку это была "имитация активности".

В Харьковской области атаки российской армии продолжаются со всех сторон. Несмотря на численное преимущество врага, ВСУ удается отбивать их атаки. Командир 153-й бригады ВСУ Назарий Кишак в эфире телемарафона сообщил, что, несмотря на напряженную ситуацию и использование врагом КАБов, украинские силы проводят успешные контратаки. В частности, при поддержке бронетехники, украинские военные улучшили тактическое положение и продвинулись в районе села Глубокое, к северу от Харькова.

Командир также сообщил об успешных атаках еще в двух направлениях, где украинские силы заняли новые позиции, но пока эти населенные пункты не разглашаются. Он добавил, что ВСУ удалось нарушить логистические пути врага, частично взяв их под контроль. Например, в Липцах оккупанты больше не могут использовать бронетехнику, поскольку их логистические маршруты находятся под контролем и огнем украинских сил.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что армия врага потерпела провал на Харьковском направлении.



