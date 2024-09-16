Стало известно, где враг сконцентрировал основные силы: откуда уже вытесняет ВСУ

На сегодня свои главные усилия российские оккупанты сконцентрировали не на Покровском направлении, а в районе города Селидово и южнее, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, ситуация именно на этом участке фронта приобретает для Сил обороны угрожающий характер.

Война в Украине

Как сообщил Машовец, российские оккупанты полностью заняли село Галицыновка, ведут бои за Желание Первое и Украинское, имеют продвижение по направлению Красногоровка — Острое и Красногоровка — Александрополь.

"Да и вообще, ситуация между Селидовом и Горняком, похоже, крайне опасна. Если противник продолжит продвижение на этом отрезке, они вполне могут приобрести катастрофический характер для всего фланга нашей группировки, оперирующей юго-восточнее Покровска. Если противник прорвется в район с.Цукурино (а то и в район Вознесенки), речь тогда пойдет не просто об уходе ЗА г.Волча", — сообщил Машовец.

Эксперт предположил, что силы и средства врага из двух его группировок войск "Центр" и "Юг", на данный момент, активно пытаются "сомкнуть" свои смежные фланги и полностью вытеснить украинские войска за реку Волча под угрозой их охвата с севера и юга .

Однако, судя по всему, говорит Машовец, этот замысел противника не является тайной для украинского командования, так как ВСУ продолжают удерживать район Горняк — Желательное Второе — Александрополь — Кураховка, обеспечивающий постоянство их обороны по реке Волчей, в районе переправ. Или, добавляет Машовец, лучше сказать, возможность осуществления как материально-технического обеспечения действующих восточнее реки подразделений, так и организованного и своевременного их ухода из плацдарма.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что враг имеет продвижение на Угледарском направлении.



