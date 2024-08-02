Стало известно, где РФ хочет проводить переговоры о мире и на каких условиях

Только военные успехи Вооруженных сил Украины могут вынудить Россию сесть за стол переговоров. Китай может надавить на РФ, но только если увидит в этом выгоду для себя, об этом в эфире Freedom заявил политолог Владимир Фесенко.

Переговоры Украины и РФ

По его словам, западные партнеры могут помочь Украине добиться успехов на фронте и таким образом заставить РФ вести переговоры.

Кроме того, говорит Фесенко, Китай может повлиять на Россию, но сделает это только тогда, когда увидит выгоду для себя в завершении войны РФ против Украины.

"Именно Китай имеет самое большое влияние на Россию. Китай рассматривает войну между Россией и Украиной через призму своего противостояния с Соединенными Штатами Америки", — считает политолог.

При этом, по его мнению, проведение второго саммита мира очень важно для формирования мирного процесса с учетом международного права. Кроме того, он добавил, что саммит мира не является площадкой для переговоров о мире, это форма мирного процесса. Это площадка, где можно договариваться о предстоящих мирных переговорах, согласовывать в закрытом режиме повестку дня этого саммита, убежден эксперт.

Он уверен, что Саммит мира ломает российскую стратегию принудить Украину к миру на своих условиях.

"Если Саммит мира пройдет в Саудовской Аравии или в Катаре, организаторы могут постараться привлечь Россию к участию. Россия отказывается публично участвовать в Саммите мира, потому что это ломает российскую стратегию. Россия хочет переговоров один на один, причем на своих условиях и на своей площадке. Они очень хотят нас принудить к уступкам", – заявил Фесенко.

По его словам, тот формат мирного процесса, который развивается на основе Саммита мира, базируется на уважении Устава ООН. Устав ООН говорит о территориальной целостности. Это отвечает интересам Украины и противоречит интересам России. Вот в этом главная проблема, добавил эксперт.

Фесенко убежден, что изменить свою позицию по саммиту мира Россия может только под давлением Китая и стран Ближнего Востока.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть мнение о том, что РФ начала подготовку ко второму саммиту мира.



