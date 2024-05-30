Стало известно, где оккупанты усилили штурм: какой город хотят захватить

Российские захватчики несут значительные потери в личном составе и военной технике во время штурмовых действий, которые они проводят в направлении города Часов Яр в Донецкой области, сообщил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

Часов Яр

По его словам, оккупанты активно штурмуют микрорайон Новый в самом Часовом Яре и усиливают атаки на направлениях Ивановское, Богдановка, Калиновка, а также не оставляет без внимания Клищиевку и Андреевку.

То есть, подчеркивает военный, враг уже не ограничивается исключительно пехотными подразделениями во время штурмов, а все чаще привлекают механизированные части, в частности, боевые бронированные машины и танки.

Кроме того, по словам Калашникова, захватчики увеличили использование артиллерии по этому направлению фронта. Офицер ВСУ подчеркнул, что российские войска используют весь арсенал имеющегося вооружения для проведения наступательных действий.

Тем не менее, Калашников подчеркнул, что украинская оборона держится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин предписывал захватить Часов Яр до 9 мая. При этом известно, что враг хочу захватить этот город, потому что получит возможность продвигаться, чтобы попытаться захватить, например, Славянск.

По словам военных, в Часовом Яре оккупанты используют "колесные штурмы", когда идут на штурм позиции Сил обороны под действием различных препаратов. Военные говорят, что в таком состоянии враги не испытывают ни страха, ни боли от ранений. Впрочем, после таких штурмов они также редко выживают.



