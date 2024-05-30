logo

BTC/USD

68608.98

ETH/USD

3783.54

LTC/USD

84.67

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, где оккупанты усилили штурм: какой город хотят захватить
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, где оккупанты усилили штурм: какой город хотят захватить

Российские оккупанты пошли новым штурмом на Часов Яр, сообщил в эфире «Эспрессо» начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников. Там сейчас ситуация очень сложная

сегодня, 14:44
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Российские захватчики несут значительные потери в личном составе и военной технике во время штурмовых действий, которые они проводят в направлении города Часов Яр в Донецкой области, сообщил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

Стало известно, где оккупанты усилили штурм: какой город хотят захватить

Часов Яр

По его словам, оккупанты активно штурмуют микрорайон Новый в самом Часовом Яре и усиливают атаки на направлениях Ивановское, Богдановка, Калиновка, а также не оставляет без внимания Клищиевку и Андреевку.

То есть, подчеркивает военный, враг уже не ограничивается исключительно пехотными подразделениями во время штурмов, а все чаще привлекают механизированные части, в частности, боевые бронированные машины и танки.

Кроме того, по словам Калашникова, захватчики увеличили использование артиллерии по этому направлению фронта. Офицер ВСУ подчеркнул, что российские войска используют весь арсенал имеющегося вооружения для проведения наступательных действий.

Тем не менее, Калашников подчеркнул, что украинская оборона держится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин предписывал захватить Часов Яр до 9 мая. При этом известно, что враг хочу захватить этот город, потому что получит возможность продвигаться, чтобы попытаться захватить, например, Славянск.

По словам военных, в Часовом Яре оккупанты используют "колесные штурмы", когда идут на штурм позиции Сил обороны под действием различных препаратов. Военные говорят, что в таком состоянии враги не испытывают ни страха, ни боли от ранений. Впрочем, после таких штурмов они также редко выживают.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vorog-namagaetsya-shturmuvati-mikrorayon-noviy-u-chasovomu-yaru-presofitser-26-i-artbrigadi-kalashnikov
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости