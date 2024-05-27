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Даже тяжелые не орут: оккупанты вернулись к штурмам «под таблетками»

В Часовом Яре оккупанты вернулись к практике проведения штурмов «под таблетками», сообщил военный Кирилл Сазонов. По его словам, их не останавливают ни ранения, ни сложные увечья

сегодня, 14:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ситуация в Часовом Яре, на самом деле, очень сложная, заявил военный Кирилл Сазонов, который воюет там.

Даже тяжелые не орут: оккупанты вернулись к штурмам «под таблетками»

Таблетки

По его словам, вот уже второй день подряд, оккупанты накрывают позиции Сил обороны артой, сбрасывают кассетные бомбы и КАБы. При этом, как подчеркнул военный, захватчики опять изменили характер штурмов, которые они проводят. От тактики действия малыми группами отказались и опять начали применять штурмы в лоб с применением большого количества пехоты и бронетехники.

"Колесные", то есть под таблетками снова полезли. Первые две волны просто безумные. Их разбрасывает прилетом мины, вскакивают, отряхиваются и снова прут вперед. С серьезными ранами тоже. Что характерно – даже тяжелые не орут. Видимо, дурь им дают просто в слоновых дозах. Уже накат третьей волны – нормальные. Орут при ранении, отползают, не лезут дальше",
- заявил Сазонов.

По его словам, украинские военные уничтожают российских оккупантов артой, а также минометами. При этом он подчеркнул, что логистика работает.

При этом Сазонов признал, что у врага есть небольшое продвижение, но не в самом Часовом Яре.

"По тем же флангам и участкам, что пару дней назад. Но! Не в Часов Яр. Возле города. С Юга лезут через поля. Не критично. Будет больше снарядов, придет момент и в этом поле просто станет больше удобрений и железа. По северному хуже, там то ли частный сектор был перед городской застройкой, то ли дачи. Я уже не помню, а сейчас по виду не отличишь. Груды кирпича, лезут по ним. В город не влезли",
— рассказал военный.

Сазонов подчеркнул, что Часов Яр находится под полным контролем Сил обороны и держит оборону.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты идут на штурмы "под таблетками".




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid02ZPLg59U2u1zjZUNtL4PhztGJN44H7MFKwDWKm4Gbe5F7sthFMtEPZwfHBo76HNNKl
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 14:13

Нами керує Порошковий і нічого. Терпілам байдуже. От не зрозуміло, якщо справді такі штурми, чому статистика втрат росіян зменшилась? Особливо під час візиту Порошкового. Ви там узгоджуйте якось.


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