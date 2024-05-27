Даже тяжелые не орут: оккупанты вернулись к штурмам «под таблетками»

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Ткачик Олеся
Ситуация в Часовом Яре, на самом деле, очень сложная, заявил военный Кирилл Сазонов, который воюет там.
Таблетки
По его словам, вот уже второй день подряд, оккупанты накрывают позиции Сил обороны артой, сбрасывают кассетные бомбы и КАБы. При этом, как подчеркнул военный, захватчики опять изменили характер штурмов, которые они проводят. От тактики действия малыми группами отказались и опять начали применять штурмы в лоб с применением большого количества пехоты и бронетехники.
По его словам, украинские военные уничтожают российских оккупантов артой, а также минометами. При этом он подчеркнул, что логистика работает.
При этом Сазонов признал, что у врага есть небольшое продвижение, но не в самом Часовом Яре.
Сазонов подчеркнул, что Часов Яр находится под полным контролем Сил обороны и держит оборону.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты идут на штурмы "под таблетками".
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Ігор
сегодня, 14:13
Нами керує Порошковий і нічого. Терпілам байдуже. От не зрозуміло, якщо справді такі штурми, чому статистика втрат росіян зменшилась? Особливо під час візиту Порошкового. Ви там узгоджуйте якось.