Даже тяжелые не орут: оккупанты вернулись к штурмам «под таблетками»

Ситуация в Часовом Яре, на самом деле, очень сложная, заявил военный Кирилл Сазонов, который воюет там.

Таблетки

По его словам, вот уже второй день подряд, оккупанты накрывают позиции Сил обороны артой, сбрасывают кассетные бомбы и КАБы. При этом, как подчеркнул военный, захватчики опять изменили характер штурмов, которые они проводят. От тактики действия малыми группами отказались и опять начали применять штурмы в лоб с применением большого количества пехоты и бронетехники.

"Колесные", то есть под таблетками снова полезли. Первые две волны просто безумные. Их разбрасывает прилетом мины, вскакивают, отряхиваются и снова прут вперед. С серьезными ранами тоже. Что характерно – даже тяжелые не орут. Видимо, дурь им дают просто в слоновых дозах. Уже накат третьей волны – нормальные. Орут при ранении, отползают, не лезут дальше", - заявил Сазонов.

По его словам, украинские военные уничтожают российских оккупантов артой, а также минометами. При этом он подчеркнул, что логистика работает.

При этом Сазонов признал, что у врага есть небольшое продвижение, но не в самом Часовом Яре.

"По тем же флангам и участкам, что пару дней назад. Но! Не в Часов Яр. Возле города. С Юга лезут через поля. Не критично. Будет больше снарядов, придет момент и в этом поле просто станет больше удобрений и железа. По северному хуже, там то ли частный сектор был перед городской застройкой, то ли дачи. Я уже не помню, а сейчас по виду не отличишь. Груды кирпича, лезут по ним. В город не влезли", — рассказал военный.

Сазонов подчеркнул, что Часов Яр находится под полным контролем Сил обороны и держит оборону.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты идут на штурмы "под таблетками".



