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Стало известно, где оккупанты облажались из-за собственной самоуверенности

Российские оккупанты облажались, поскольку думали, что легко смогут захватить часть Харьковской области, сказал в эфире 24 канала военный эксперт Владислав Селезнев

26 июня 2024, 19:10
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Ткачик Олеся
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Российское командование считало, что 40-тысячной группировки будет достаточно для оккупации части Харьковской области, однако их планы снова потерпели неудачу. По словам военного эксперта Владислава Селезнева, Силы обороны Украины сумели заблокировать десятки российских военных на одном из предприятий вблизи Волчанска.

Стало известно, где оккупанты облажались из-за собственной самоуверенности

Волчанск

По его словам, украинские военные успешно сдерживают русскую армию на севере Харьковщины. Несмотря на уверенность оккупантов в легком захвате территории, их намерения вновь обнаружились на устойчивом сопротивлении ВСУ, подчеркнул Селезнев.

Он добавил, что российское наступление захлебнулось, и теперь захватчики приняли оперативную паузу, связанную с необходимостью подтянуть дополнительные резервы и ресурсы. Оккупантам необходимо заменить разбитые штурмовые отряды новыми, в частности, активно рассматривают участие подразделений 51-й армии, сказал Селезнев.

При этом эксперт считает, что пока россияне на оперативной паузе, украинские силы могут проводить контрнаступательные действия. Хотя эти операции сложны, в частности из-за создания врагом инженерных фортификаций, наши войска постепенно оттесняют вражеские силы в районе Волчанска и Липцев, подчеркнул Селезнев.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от возможностей русской армии. Если они быстро восстановят свои штурмовые подразделения, то снова начнут атаки. Если же им понадобится больше времени, то украинские Силы обороны будут иметь больше возможностей для освобождения территорий до границы с Россией, заявил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как именно российские захватчики попали в волчанский котел .




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Источник: https://24tv.ua/boyi-za-vovchansk-karta-zsu-dosyagnuli-uspihu-pivnochi-harkivshhini_n2584273
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