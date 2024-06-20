Стало известно, как российские захватчики попали в котел в Волчанске

Войска Российской Федерации продолжают наступательные действия в районе Волчанска Харьковской области, однако ситуация постепенно меняется в пользу сил обороны Украины. ВСУ уже удалось провести контратаки и освободить некоторые позиции от российских окупантов, сообщил военно-политический аналитик Денис Попович.

Волчанск

Попович прокомментировал ситуацию с заблокированной группой российских окупантов на территории Волчанского агрегатного завода. По его словам, это произошло после неудачной попытки форсировать реку Волча.

“Их там отвергли, и таким образом россияне осели на позициях на агрегатном заводе. Ситуация там была динамичной. Оккупантов пытались деблокировать и пытаются это делать. Пытались им с помощью дронов что-то сбрасывать и таким образом поддерживать их существование. Но мне кажется, что их судьбе не позавидуешь. Поэтому, так или иначе, будем ожидать хороших новостей в этом плане относительно дальнейшей судьбы этих людей”, — отметил Попович.

Аналитик считает, что это свидетельствует о постепенном улучшении ситуации на севере Харьковщины для ВСУ. При этом, по его словам, речь идет не только о Волчанске, где захватчиков оттесняют с улицы на улицу, но и других локаций в Харьковской области, где ВСУ также проводят контратаковые действия.

При этом Попович подчеркнул, что враг не отказался от своих целей в Харьковском направлении, одной из которых является создание так называемой буферной зоны. По его словам, захват Волчанска – это одна из целей. Другая цель – приблизиться к Харькову для обстрелов города из ствольной артиллерии.

Кроме того, Попович подчеркнул, что враг хочет создать буферную зону не только в Харьковской, но и в Сумской области и это было прямо сказано кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Поэтому войска РФ будут продолжать опрокидывать силы по этому направлению.

Попович говорит, что не стоит ожидать ослабления штурмовых действий со стороны врага Харьковщины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, будут ли оккупанты освобождать своих военных из "волчанского котла".



