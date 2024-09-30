Стало известно, есть ли у РФ силы, чтобы зачистить Курскую область от украинских военных.

Кремлевский дедлайн относительно вытеснения Вооруженных сил Украины с российской территории до середины октября маловероятен из-за недостаточных ресурсов живой силы в армии РФ, отметил в эфире Freedom генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Бои в Курской области

По его словам, зарубежные эксперты оценивают, что для не только удержания наших войск, но и их оттеснения к границам, российской армии понадобится от 80 до 120 тысяч военных. Таких ресурсов у противника пока нет. На востоке Украины продолжаются тяжелые бои, и там тоже наблюдается нехватка сил, добавил эксперт.

Из-за дефицита живой силы, по мнению Романенко, оккупанты вынуждены переносить свое внимание на другие направления, такие как Покровск, Курахово и Угледар. К тому же, русская армия несет значительные потери, и эти боевые действия тесно связаны между собой.

"Поскольку наше военно-политическое руководство понимает, что ресурсно мы выглядим слабее Российской Федерации, то для достижения цели нам необходимо разрабатывать именно асимметричные действия, которые и были реализованы на Курском направлении — то есть там, где противник не ожидал, где у противника были незначительные силы”, — отметил Романенко.

Курская операция ВСУ, по его словам, уже добилась нескольких важных результатов, в частности создания буферной зоны. Он подчеркнул, что российские войска с мая, имея 35 тысяч солдат, смогли продвинуться на 10 километров в Харьковской области, тогда как мы начинали с 15 тысячами военных и зашли на 35-40 километров в Курскую область. В настоящее время продолжаются действия по содержанию этой зоны, добавил Романенко.

Он также подчеркнул, что благодаря этой операции были сорваны планы россиян на наступление в Сумской области, о которых ранее сообщал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, с какими трудностями сталкиваются украинские военные в Курской области.



