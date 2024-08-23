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Ткачик Олеся
Военный Арти Грин рассказал о боях на Покровском и Торецком направлении и заявил, что ни у него, ни у его круга общения события на этих направлениях не вызывают больших волнений.
Оккупанты
По его словам, "поскрёбывание по сусекам", чтоб заткнуть дырку в Курской области очевидно выдаёт отсутствие серьёзных резервов.
"Информационный игнор "курской провокации" и отсутствие признаков подготовки к мобилизации говорит о том, что воевать в 25-м году руководство РФ не планирует. По крайней мере пока. Полагаю, так и будет. Посмотрим", — подчеркнул военный.
Также он заявил, что все еще уверен в том, что срок окончания боевых действий привязан к дате выборов в США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, пребывая в Киеве с визитом, заявил о том, что войну можно завершить исключительно дипломатическим путем и призвал Киев и Москву сесть за стол переговоров.
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