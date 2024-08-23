Стало известно, до какого года Россия планирует воевать в Украине

Военный Арти Грин рассказал о боях на Покровском и Торецком направлении и заявил, что ни у него, ни у его круга общения события на этих направлениях не вызывают больших волнений.

Оккупанты

"Полевые офицеры видят какую цену противник платит за своё продвижение, отсюда есть понимание, что "до границ Донецкой области" их не хватит. Для этого вывода даже нет необходимости обладать какими-то секретными секретами о размере их ресурсов. Такой их подход к текущему расходу на километр продвижения наталкивает на мысль, что их командование знает, до какой даты нужно "удерживать инициативу" такой ценой, и это дата не за горами", — заявил военный.

По его словам, "поскрёбывание по сусекам", чтоб заткнуть дырку в Курской области очевидно выдаёт отсутствие серьёзных резервов.

"Информационный игнор "курской провокации" и отсутствие признаков подготовки к мобилизации говорит о том, что воевать в 25-м году руководство РФ не планирует. По крайней мере пока. Полагаю, так и будет. Посмотрим", — подчеркнул военный.

Также он заявил, что все еще уверен в том, что срок окончания боевых действий привязан к дате выборов в США.

"Дедлайн понятен — конец октября. Ну а пока есть возможность противникам выложить максимум аргументов на стол будущих переговоров. Не думаю, что кому-то удастся поломать такую перспективу. Слишком могущественные игроки в ней заинтересованы", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, пребывая в Киеве с визитом, заявил о том, что войну можно завершить исключительно дипломатическим путем и призвал Киев и Москву сесть за стол переговоров.