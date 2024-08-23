logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, до какого года Россия планирует воевать в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, до какого года Россия планирует воевать в Украине

Действия России на Донбассе и в Курской области четко указывают на то, до какого времени руководство Кремля готово воевать

сегодня, 17:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Военный Арти Грин рассказал о боях на Покровском и Торецком направлении и заявил, что ни у него, ни у его круга общения события на этих направлениях не вызывают больших волнений.

Стало известно, до какого года Россия планирует воевать в Украине

Оккупанты

"Полевые офицеры видят какую цену противник платит за своё продвижение, отсюда есть понимание, что "до границ Донецкой области" их не хватит. Для этого вывода даже нет необходимости обладать какими-то секретными секретами о размере их ресурсов. Такой их подход к текущему расходу на километр продвижения наталкивает на мысль, что их командование знает, до какой даты нужно "удерживать инициативу" такой ценой, и это дата не за горами", — заявил военный.

По его словам, "поскрёбывание по сусекам", чтоб заткнуть дырку в Курской области очевидно выдаёт отсутствие серьёзных резервов.

"Информационный игнор "курской провокации" и отсутствие признаков подготовки к мобилизации говорит о том, что воевать в 25-м году руководство РФ не планирует. По крайней мере пока. Полагаю, так и будет. Посмотрим", — подчеркнул военный.

Также он заявил, что все еще уверен в том, что срок окончания боевых действий привязан к дате выборов в США.

"Дедлайн понятен — конец октября. Ну а пока есть возможность противникам выложить максимум аргументов на стол будущих переговоров. Не думаю, что кому-то удастся поломать такую перспективу. Слишком могущественные игроки в ней заинтересованы", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, пребывая в Киеве с визитом, заявил о том, что войну можно завершить исключительно дипломатическим путем и призвал Киев и Москву сесть за стол переговоров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02YLZQKYHFBdu4eycnKynnJfSu3zPQdBeG3vVWtT83uxhLn53o2itRoXqE5Q1iAx4Sl&id=100009262688506
Теги:

Новости

Все новости