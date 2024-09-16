logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно, для чего Украина зовет в Курскую область ООН и Красный Крест
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, для чего Украина зовет в Курскую область ООН и Красный Крест

В МИД подчеркнули, что Киев готов оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудников ООН и МККК в Курской области

сегодня, 12:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина призвала Организацию объединенных наций и Красный Крест присоединиться к гуманитарным мероприятиям на территории Курской области РФ, где уже более месяца проходит операция Вооруженных Сил Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Министерство иностранных дел.

Стало известно, для чего Украина зовет в Курскую область ООН и Красный Крест

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с первых дней операции ВСУ проявили высокий профессионализм и соблюдение принципов международного гуманитарного права. Подтверждением этого есть то, что гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных нужд. Также гражданским никто не препятствует в праве выезда из районов боевых действий.

Сообщается, что, учитывая гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основополагающих прав человека в Курской области, МИД призвало ООН принять меры гуманитарного реагирования и направило соответствующую ноту.

Аналогичное послание МИД адресовало также Красному Кресту – как гаранту международного гуманитарного права.

В МИД подчеркнули, что Украина готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудников ООН и МККК на указанных территориях.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что продвижение ВСУ в Курской области продвигается не такими темпами, как чуть более месяца назад, Курская операция все же продолжается. Какие три цели операции "Курск"? Какой просчет оккупантов на Курщине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин больше ждать не может: кого Кремль начал перебрасывать в Курскую область.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости