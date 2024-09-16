Стало известно, для чего Украина зовет в Курскую область ООН и Красный Крест

Украина призвала Организацию объединенных наций и Красный Крест присоединиться к гуманитарным мероприятиям на территории Курской области РФ, где уже более месяца проходит операция Вооруженных Сил Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Министерство иностранных дел.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с первых дней операции ВСУ проявили высокий профессионализм и соблюдение принципов международного гуманитарного права. Подтверждением этого есть то, что гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных нужд. Также гражданским никто не препятствует в праве выезда из районов боевых действий.

Сообщается, что, учитывая гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основополагающих прав человека в Курской области, МИД призвало ООН принять меры гуманитарного реагирования и направило соответствующую ноту.

Аналогичное послание МИД адресовало также Красному Кресту – как гаранту международного гуманитарного права.

В МИД подчеркнули, что Украина готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудников ООН и МККК на указанных территориях.

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