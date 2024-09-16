Какие три цели операции "Курск": в чем просчет оккупантов

Несмотря на то, что продвижение ВСУ в Курской области продвигается не такими темпами, как чуть более месяца назад, Курская операция все же продолжается. Какие три цели операции "Курск"? Какой просчет оккупантов на Курщине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

ВСУ сыграли на опережение

Бывший замруководителя Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью сайту "Обозреватель" рассказал, что украинское командование имело три цели – сорвать наступление российских оккупантов на Сумскую область, заставить противника перебросить силы с других фронтов и создать буферную зону.

Эксперт отметил, украинская разведка смогла завладеть двумя планами наступления РФ на Харьковскую и Сумскую области. Все ранее прекрасно увидели, как россияне пытались прорваться на Харьковщине, и, чтобы не ждать повторения на Сумщине, было принято решение начать блестящую операцию в Курской области.

"Это первая цель. Вторая цель – заставить противника перебросить силы с других фронтов, прежде всего с восточного. Эта задача тоже была выполнена — 15-20 тысяч личного состава противник перебросил. И только третья задача — формирование буферной зоны", — заявил Игорь Романенко.

Эксперт подчеркнул, что россияне составляют свои планы, поэтому создает группировку, которая превышает украинскую, и ведет контрнаступательные действия на Курщине.

"Чтобы быть убедительными, они организовали наступление с трех сторон, зашли с севера, с запада и с юго-востока. По оценкам западных экспертов, для успешной операции им была необходима группировка от 30 тысяч, они же собрали группировку войск численностью около 40 тысяч. Это много", — отметил генерал.

Не нужно ожидать каких-то изменений на карте на Курщине

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV заявил, что в Курской области РФ есть наиболее слабые места, из которых россияне теоретически должны начать выбивать украинские подразделения.

"Те действия, которые сейчас происходят — с заходом через новые участки границы, — на самом деле они происходят из-за попыток россиян атаковать. У них пока идет не масштабная атака, как мы, например, видим на украинской Донетчине, а определенная разведка боем, когда они проверяют, где у нас на Курщине есть наиболее слабые места, из которых они теоретически должны начать нас выбивать", — отметил Крамаров.

В то же время эксперт обратил внимание, что российское командование не учло одну существенную деталь, а именно, что граница – это тоже линия фронта.

"Как мы когда-то поняли, что вся граница — не только с Россией, даже с Беларусью — это все линия фронта. И эту границу нужно защищать. И вот нанесение удара по тылу тех войск, которые пошли в разведку боем, для них это снова стало удивлением", — сказал эксперт.

Впрочем, Андрей Крамаров отметил, что не нужно ожидать каких-то изменений на карте на Курщине. ВСУ заняли там территорию, которую могут эффективно удержать, не тратя на это много сил. Можно спрогнозировать, будет информация о попытках атак россиян и неплохой обороне ВСУ.

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