Какие три цели операции "Курск": в чем просчет оккупантов

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что продвижение ВСУ в Курской области продвигается не такими темпами, как чуть более месяца назад, Курская операция все же продолжается. Какие три цели операции "Курск"? Какой просчет оккупантов на Курщине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Операция в Курской области. Фото из открыты источников
Бывший замруководителя Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью сайту "Обозреватель" рассказал, что украинское командование имело три цели – сорвать наступление российских оккупантов на Сумскую область, заставить противника перебросить силы с других фронтов и создать буферную зону.
Эксперт отметил, украинская разведка смогла завладеть двумя планами наступления РФ на Харьковскую и Сумскую области. Все ранее прекрасно увидели, как россияне пытались прорваться на Харьковщине, и, чтобы не ждать повторения на Сумщине, было принято решение начать блестящую операцию в Курской области.
Эксперт подчеркнул, что россияне составляют свои планы, поэтому создает группировку, которая превышает украинскую, и ведет контрнаступательные действия на Курщине.
Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV заявил, что в Курской области РФ есть наиболее слабые места, из которых россияне теоретически должны начать выбивать украинские подразделения.
В то же время эксперт обратил внимание, что российское командование не учло одну существенную деталь, а именно, что граница – это тоже линия фронта.
Впрочем, Андрей Крамаров отметил, что не нужно ожидать каких-то изменений на карте на Курщине. ВСУ заняли там территорию, которую могут эффективно удержать, не тратя на это много сил. Можно спрогнозировать, будет информация о попытках атак россиян и неплохой обороне ВСУ.
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