Стало известно, что ждет Сумщину: Что запланировал враг для этой области

У армии захватчиков нет ни сил, ни средств, чтобы сейчас начать свое очередное наступление, например, в районе Сумской области, об этом заявил в эфире Freedom бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж.

Сумская область

По его словам, действительно, раньше в планах оккупантов было наступление на Сумскую область, однако сейчас, такой сценарий маловероятен. Генерал считает, что правда в том, что оккупанты не имеют ни сил, ни средств, чтобы пойти новым наступлением на следующую область. Впрочем, по его мнению, россияне все же будут проводить определенные акции террора, чтобы заставлять украинцев давить на власть, чтобы она согласилась на переговоры с РФ.

"Они будут постоянно угрожать, что будут заходить на эту территорию, чтобы мы держали и там контингенты",

– подчеркнул Маломуж.

По его словам, вражеская армия будет продолжать обстреливать Сумщину и будет и дальше проводить диверсионные операции и пытаться заходить на украинские территории.

Но на этом все завершится, считает Маломуж и добавляет, что у российских захватчиков сейчас просто нет возможности для того, чтобы развернуть новую группировку численностью хотя бы 30-40 тысяч военных. Именно такое количество окупантов нужно для того, чтобы это наступление мах хоть какой-то успех.

Кроме того, Маломуж добавил, что сейчас захватчики застряли на Харьковском направлении, кроме того, имеют проблемы в Донецкой области, поскольку до сих пор не могут выполнить задачу кремлевского диктатора и захватить Часов Яр, чтобы освободить себе путь в Константиновку, Краматорск и Славянск.

Эти направления, говорит генерал, более важны для оккупантов, поэтому они не будут опрокидывать оттуда группировки, чтобы начать наступление на Сумскую область.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, оккупанты вскоре пойдут наступлением на Сумщину.