logo

BTC/USD

61795.20

ETH/USD

2909.29

LTC/USD

80.90

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Буданов назвал область, которую будет атаковать Россия после Харьковской
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов назвал область, которую будет атаковать Россия после Харьковской

Глава ГУР Кирилл Буданов дал прогноз, когда россияне перестанут активно атаковать Харьковскую область и будут совершать атаки на другой регион.

сегодня, 10:35
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне после нескольких дней атак в Харьковской области начнут совершать мощное наступление в сторону Сумской области, где недавно объявили об эвакуации.

Буданов назвал область, которую будет атаковать Россия после Харьковской

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Кирилл Буданов во время интервью The New York Times рассказал, что по его прогнозу бои в Харьковской области будут продолжаться несколько дней, а затем россияне будут атаковать Сумщину.

"Атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего ожидается, что российские войска сделают мощное наступление в направлении Сум", — сообщает слова Буданова The New York Times.

Буданов объясняет, что цель таких атак на Харьковщине и Сумщине, это рассеять и без того незначительные резервы украинских сил, в том числе и с линий фронта, где ведутся длительные бои.

Как указывает Буданов американскому изданию, именно так и происходит – украинская армия перебрасывает свои войска с других участков фронта, чтобы обеспечить оборону в северо-восточной части Украины. При этом Буданов уверен, что украинские силы в ближайшие несколько дней смогут стабилизировать фронт и укрепить линии столкновения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за активных действий оккупантов в Харьковской области объявили эвакуацию из нескольких населенных пунктов. Через несколько дней после этого было сообщено об эвакуации из двух городов в Сумской области, которые находятся вблизи российской границы.

Также "Комментарии" писали о том, что военный объяснил главную причину, почему российским солдатам удачно предпринимались попытки прорываться в Харьковской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/article/russia-ukraine-kharkiv.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости