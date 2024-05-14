Буданов назвал область, которую будет атаковать Россия после Харьковской

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне после нескольких дней атак в Харьковской области начнут совершать мощное наступление в сторону Сумской области, где недавно объявили об эвакуации.



Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото с открытых источников

Кирилл Буданов во время интервью The New York Times рассказал, что по его прогнозу бои в Харьковской области будут продолжаться несколько дней, а затем россияне будут атаковать Сумщину.

"Атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего ожидается, что российские войска сделают мощное наступление в направлении Сум", — сообщает слова Буданова The New York Times.

Буданов объясняет, что цель таких атак на Харьковщине и Сумщине, это рассеять и без того незначительные резервы украинских сил, в том числе и с линий фронта, где ведутся длительные бои.

Как указывает Буданов американскому изданию, именно так и происходит – украинская армия перебрасывает свои войска с других участков фронта, чтобы обеспечить оборону в северо-восточной части Украины. При этом Буданов уверен, что украинские силы в ближайшие несколько дней смогут стабилизировать фронт и укрепить линии столкновения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за активных действий оккупантов в Харьковской области объявили эвакуацию из нескольких населенных пунктов. Через несколько дней после этого было сообщено об эвакуации из двух городов в Сумской области, которые находятся вблизи российской границы.

Также "Комментарии" писали о том, что военный объяснил главную причину, почему российским солдатам удачно предпринимались попытки прорываться в Харьковской области.