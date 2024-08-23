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Стало известно, что сделают ВСУ, если РФ решит ударить по Украине ядеркой

Вооруженные силы Украины могут устроить РФ ответ, если она решит ударить ядерным оружием

сегодня, 20:13 comments1606
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин делает вид, что ничего страшного в Курской области не произошло, пока он не может определиться, что делать, отметил военный, политолог Виктор Андрусив.

Стало известно, что сделают ВСУ, если РФ решит ударить по Украине ядеркой

Ядерное оружие РФ

"Но с каждым днем его притворное спокойствие передается в западную прессу, которая начинает писать о провале нашего плана по отвлечению войск. Ну что ж, давайте тогда посмотрим на две интересные истории, которые мы получили в результате операции", – отметил эксперт.

Первое, по его словам, ядерное сдерживание.

"Наша артиллерия теперь спокойно добивает до Курской АЭС. Это означает, что вдруг Путин захотел бы нанести ядерный удар — мы устроим ему не менее болезненный ответ", — отметил эксперт.

Вторая состоит в том, что от украинских позиций в Курской области до перерезки трассы на Белгород 40 км.

"Это перерезание не просто на Белгород, а отрезание большой группировки, застрявшей в Волчанске. Как вам такое ничего?", — отметил Агдрусив и добавил, что в последнее время западная пресса все больше напоминает "интересную газету" с 90-х.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина удивила мир , начав неожиданную операцию в Курской области России, достигнув значительных успехов за короткий промежуток времени. В частности, об этом сказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес. При этом он подчеркнул, что мир недооценил Украину. Генерал также обратил внимание на то, что многие на Западе были удивлены масштабом и профессионализмом операции ВСУ в Курской области. Хотя точные цели украинского правительства и Генштаба остаются неизвестными, Годжес предположил, что целью наступления является очистка обширной территории, чтобы исключить использование ее российской артиллерией, ракетными установками и для будущих операций.




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Источник: https://t.me/victor_andrusiv/1901
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