Кремлевский диктатор Владимир Путин делает вид, что ничего страшного в Курской области не произошло, пока он не может определиться, что делать, отметил военный, политолог Виктор Андрусив.

Ядерное оружие РФ

"Но с каждым днем его притворное спокойствие передается в западную прессу, которая начинает писать о провале нашего плана по отвлечению войск. Ну что ж, давайте тогда посмотрим на две интересные истории, которые мы получили в результате операции", – отметил эксперт.

Первое, по его словам, ядерное сдерживание.

"Наша артиллерия теперь спокойно добивает до Курской АЭС. Это означает, что вдруг Путин захотел бы нанести ядерный удар — мы устроим ему не менее болезненный ответ", — отметил эксперт.

Вторая состоит в том, что от украинских позиций в Курской области до перерезки трассы на Белгород 40 км.

"Это перерезание не просто на Белгород, а отрезание большой группировки, застрявшей в Волчанске. Как вам такое ничего?", — отметил Агдрусив и добавил, что в последнее время западная пресса все больше напоминает "интересную газету" с 90-х.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина удивила мир , начав неожиданную операцию в Курской области России, достигнув значительных успехов за короткий промежуток времени. В частности, об этом сказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес. При этом он подчеркнул, что мир недооценил Украину. Генерал также обратил внимание на то, что многие на Западе были удивлены масштабом и профессионализмом операции ВСУ в Курской области. Хотя точные цели украинского правительства и Генштаба остаются неизвестными, Годжес предположил, что целью наступления является очистка обширной территории, чтобы исключить использование ее российской артиллерией, ракетными установками и для будущих операций.



