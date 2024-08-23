Стало известно, что сделают ВСУ, если РФ решит ударить по Украине ядеркой

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин делает вид, что ничего страшного в Курской области не произошло, пока он не может определиться, что делать, отметил военный, политолог Виктор Андрусив.
Ядерное оружие РФ
Первое, по его словам, ядерное сдерживание.
Вторая состоит в том, что от украинских позиций в Курской области до перерезки трассы на Белгород 40 км.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина удивила мир , начав неожиданную операцию в Курской области России, достигнув значительных успехов за короткий промежуток времени. В частности, об этом сказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес. При этом он подчеркнул, что мир недооценил Украину. Генерал также обратил внимание на то, что многие на Западе были удивлены масштабом и профессионализмом операции ВСУ в Курской области. Хотя точные цели украинского правительства и Генштаба остаются неизвестными, Годжес предположил, что целью наступления является очистка обширной территории, чтобы исключить использование ее российской артиллерией, ракетными установками и для будущих операций.
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