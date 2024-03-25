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Стало известно, что пытались уничтожить оккупанты во время утренней атаки на Киев

Российские захватчики во время утреннего ракетного удара по столице пытались поразить офисы СБУ. Также есть информация, что ракеты были запущены по «центрам принятия» решений

сегодня, 14:44
Автор:
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Ткачик Олеся
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Сегодня утром 25 марта Россия нанесла ракетный удар по Киеву. По информации Вооруженных сил Украины, противовоздушная оборона удачно перехватила две баллистические ракеты, которые были запущены с территории оккупированного Крыма и преследовали цель поразить цели в центральной части города.

Стало известно, что пытались уничтожить оккупанты во время утренней атаки на Киев

Ракетный удар

В то же время, по сообщению издания Kyiv Post, ссылающегося на свои источники в Службе безопасности Украины, обе ракеты были направлены на офисы СБУ. При этом известно, что 25 марта в Украине отмечают День Службы безопасности Украины.

Вместе с тем, в Киевской городской военной администрации заявили, что оккупанты сознательно ударили ракетами по центру города. Там говорят, что захватчики хотели попасть по "центрам принятия решений" или пытались уничтожить ПВО.

Кстати, эксперт по обороне, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник, считает, что ракета, которой возможно обстреляли столицу Украины, могла быть ракетой производства Северной Кореи KN-23, аналогом ракеты "Искандер". 

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские СМИ утверждают о том, что кафиры ударили по аэропорту в Жулянах и даже "повредили" две установки ЗРК Patriot .

Оккупанты утверждают, что эти установки обслуживали "наемники из стран НАТО". Также российские блоггеры тоже заявляют о том, что оккупантам удалось поразить две установки ЗРК "Патриот". При этом они цинично заявили о том, что якобы экипаж ЗРК "путал" координаты и обстреливал гражданскую инфраструктуру столицы.

При этом ранее заявлялось, что оккупанты смогли повредить две установки ЗРК "Патриот", которые находились на Донбассе неподалеку от линии фронта.




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Источник: https://www.kyivpost.com/post/30030
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