Стало известно, что происходит на самом деле в Крынках: вышли ли оттуда ВСУ

По состоянию на 23 мая Силы обороны не потеряли находящиеся на левом берегу Херсонской области Крынки, заявил Дмитрий Плетенчук. По его информации, украинские морские пехотинцы продолжают выполнять задачи по назначению. Более того, они преуспевают в этом.

Морпехи

Плетенчук подтвердил, что были многочисленны попытки захватчиков вытеснить украинских морских пехотинцев из Крынок и левого берега Херсонской области. Впрочем, по его словам, российские оккупанты снова понесли потери и вынуждены были вернуться на свои позиции.

"Ситуация остается контролируемой",

– подчеркнул Плетенчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 23 мая в пабликах появилась информация о том, что украинские военные якобы вышли из Крынок и перешли на территорию на левом берегу Херсонщины, которая более укреплена.

При этом сами военные впоследствии объяснили ситуацию. По их словам, они, наоборот, смогли улучшить свои позиции. То есть, морские пехотинцы смогли подвинуть врага, пройти вперед и закрепиться на новой территории. То есть да, военные вышли из Крынок, потому что смогли занять лучшие территории, оттеснив врага. При этом военные также особо подчеркнули, что на этом участке фронта российским захватчикам изрядно досталось в результате использования бойцами сил обороны кассетных боеприпасов, из-за чего у россиян зафиксировано много потерь.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о происходящей на фронте ситуации. По его словам, в Харьковской области враг не сумел достичь своих целей, поэтому перекидывает туда резервы. Идут уличные бои в Волчанске. При этом главком добавил, что наиболее трудным направлением, где идут упорные бои, является Покровское и Кураховское.





